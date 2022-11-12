Yakın Doğu Koleji’nin alanlarında başarılı kariyere sahip mezunları Kariyer Günü Etkinliğinde 11 ve 12’nci sınıf öğrencileriyle buluştu

Kendi alanlarında başarılı kariyerlere sahip Yakın Doğu Koleji mezunları ile 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerini buluşturan “11. Kariyer Günü Etkinliği” gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Yakın Doğu Koleji mezunu iş insanları deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Alanlarında kariyer sahibi iş insanları etkinlikte deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak; öğrencilerin meslek seçimi ile ilgili karar verme sürecinde mesleklere ait özellikler, seçecekleri mesleklerin çalışma hayatındaki iş koşulları, çalışma ortamları ve mesleğin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan sağlandı.

Oldukça yoğun ilginin olduğu kariyer günü, öğrencilerin meraklı soruları ve Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi öğrencilerinin hazırlayarak öğrencilere ikram ettiği tatlılarla renklendi.

Rasiha Altunkaya: “Meslek seçmek hayat seçmektir...”

Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Sorumlusu Rasiha Altunkaya, meslek seçiminde önemli olanının, kişinin sahip olduğu özellikleri en iyi kullanabileceği ve beklentilerini en iyi biçimde karşılayacak olan mesleği seçebilmesi olduğunu söyledi. “Meslek seçmek hayat seçmektir” diyen Altunkaya, öğrencilere “İş ve para garantili meslek aramak yerine, kendinize uygun mesleği bulmaya çalışmalısınız” tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin genellikle 11’inci sınıfta meslek seçimiyle ilgili kaygı yaşamaya başladıklarını vurgulayan Altunkaya, “Gerçekleştirdiğimiz kariyer günü etkinliği ile öğrencilerimiz, geçmişte kendileriyle aynı sıralarda okuyan ve şimdilerde her biri alanlarında önemli yerlere gelen meznunlarımızla bir araya gelerek merak etikleri soruları sorma imkanı yakaladı. Etkinliğimize katılan bütün mezunlarımıza teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.