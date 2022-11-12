  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Yakın Doğu Koleji’nin alanlarında başarılı kariyere sahip mezunları Kariyer Günü Etkinliğinde 11 ve 12’nci sınıf öğrencileriyle buluştu

» »
Yakın Doğu Koleji’nin alanlarında başarılı kariyere sahip mezunları Kariyer Günü Etkinliğinde 11 ve 12’nci sınıf öğrencileriyle buluştu
Yakın Doğu Koleji’nin alanlarında başarılı kariyere sahip mezunları Kariyer Günü Etkinliğinde 11 ve 12’nci sınıf öğrencileriyle buluştu

Kendi alanlarında başarılı kariyerlere sahip Yakın Doğu Koleji mezunları ile 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerini buluşturan “11. Kariyer Günü Etkinliği” gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Yakın Doğu Koleji mezunu iş insanları deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Alanlarında kariyer sahibi iş insanları etkinlikte deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak; öğrencilerin meslek seçimi ile ilgili karar verme sürecinde mesleklere ait özellikler, seçecekleri mesleklerin çalışma hayatındaki iş koşulları, çalışma ortamları ve mesleğin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan sağlandı.

Oldukça yoğun ilginin olduğu kariyer günü, öğrencilerin meraklı soruları ve Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi öğrencilerinin hazırlayarak öğrencilere ikram ettiği tatlılarla renklendi.

yakin-dogu-koleji-kariyer-gunu-(8).jpg

Rasiha Altunkaya: “Meslek seçmek hayat seçmektir...”

Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Sorumlusu Rasiha Altunkaya, meslek seçiminde önemli olanının, kişinin sahip olduğu özellikleri en iyi kullanabileceği ve beklentilerini en iyi biçimde karşılayacak olan mesleği seçebilmesi olduğunu söyledi. “Meslek seçmek hayat seçmektir” diyen Altunkaya, öğrencilere “İş ve para garantili meslek aramak yerine, kendinize uygun mesleği bulmaya çalışmalısınız” tavsiyesinde bulundu.

yakin-dogu-koleji-kariyer-gunu-(12).jpg

Öğrencilerin genellikle 11’inci sınıfta meslek seçimiyle ilgili kaygı yaşamaya başladıklarını vurgulayan Altunkaya, “Gerçekleştirdiğimiz kariyer günü etkinliği ile öğrencilerimiz, geçmişte kendileriyle aynı sıralarda okuyan ve şimdilerde her biri alanlarında önemli yerlere gelen meznunlarımızla bir araya gelerek merak etikleri soruları sorma imkanı yakaladı. Etkinliğimize katılan bütün mezunlarımıza teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Suat Yılmaz’a “en başarılı genç araştırmacı” ödülü07 Kasım 2022 Pazartesi 15:17
  • Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı06 Kasım 2022 Pazar 11:51
  • Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinden Cadılar Bayramı’nda halka ücretsiz karakter makyajı05 Kasım 2022 Cumartesi 17:49
  • Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinden Cadılar Bayramı’nda halka ücretsiz karakter makyajı05 Kasım 2022 Cumartesi 15:53
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri “Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” etkinliği kapsamında Telsim’i ziyaret etti03 Kasım 2022 Perşembe 16:12
  • Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin tasarladığı robot ve oyunlar, “Coding & Technology” gününde büyük ilgi gördü02 Kasım 2022 Çarşamba 14:59
  • KKTC’nin somut olmayan kültürel mirasının korunması için kapsamlı bir sözleşme hazırlanması şart!02 Kasım 2022 Çarşamba 14:11
  • Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İzmir'den Ödülle Döndü01 Kasım 2022 Salı 15:31
  • Kıbrıs adasının son 1000 yılda yaşadığı iklim değişiklikleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek seminerle gün yüzüneçıkacak31 Ekim 2022 Pazartesi 17:52
  • Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Avrupa Genelinde Gururlandıran Birincilikler30 Ekim 2022 Pazar 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti