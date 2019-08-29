Yakın Doğu Koleji'nin GCE ve IGCSE Sınavlarındaki %100 Başarı Geleneği Değişmedi

Yakın Doğu Koleji öğrencileri 2018-2019 Öğretim yılında girdikleri GCE A-As Level ve IGCSE sınavlarında yine en yüksek not başarılarına imza atarak %100 başarıya ulaştı.

Yıllardır uluslararası sınavlar arasında dünyada en prestijli sınav platformları olarak bilinen Edexcel ve Cambridge International sınavlarında büyük başarılara imza atan Yakın Doğu Koleji 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri GCE ve IGCSE sınavlarında en yüksek not olan A* ve A notları ile sınav ünitelerinden tam puan alarak yüksek başarı ortalaması elde etti.

Hem GCE Hem IGCSE’de %100 Başarı…

Sınava giren 10. sınıf öğrencileri IGCSE Fen, Matematik, Sosyal Bilimler ve İngilizce sınavlarında 100% başarı sağlarken anadil olan Türkçe GCE AS, A-Level ve IGCSE sınavlarında da % 95 oranla A* ve A notları alma başarısı gösterdi. 10. sınıf öğrencilerinden Ayten Çamur, IGCSE Matematik sınavından 200 üzerinde 198, Kimya sınavından 180 üzerinden 178, Fizik sınavından 180 üzerinden 164 ve Biyoloji sınavından da 180 üzerinden 161 alarak çok büyük bir başarı gösterdi.

Biyoloji, Matematik, Fen ve Sosyal Derslerde En yüksek Not ile Tam Puan…

A-Level Biyoloji sınavına giren 11 öğrenci en yüksek not olarak bilinen A* ve A notlarını alırken 10 öğrenci de bu sınavın ünitelerinden 120’de 120 tam puan alarak yüksek bir başarı sağladı. A-Level Matematik sınavlarında 15 öğrenci A* ve A, A-Level Kimya sınavlarında 9 öğrenci A* ve A notlarını alırken A-Level Fizik, A-Level Ekonomi, A-Level Sosyoloji ve A-Level Tarih sınavlarında da A notu alma başarısı gösterildi.

Birden Çok Derste A* Alma Başarısı Gösterdiler…

Yakın Doğu Koleji 12. Sınıf öğrencilerinden Altan Osmanlı, Hasan Şekerli ve Hazal Polat A-Level 4 dersin tümünden de A* notlarını alarak gurur kaynağı oldular. Aynı şekilde 12. sınıf öğrencilerinden Laven Mutluel, Nazemin Mendeli, Enver Osmanlı, Selin Ayfer ve Laden Tezer de A-Level ve AS Level olmak üzere 4 dersin tümünden A* ve A notu alarak büyük bir başarı sağladı.

KKTC’nin En iyi Derecelerini Elde Etti…

Yakın Doğu Koleji GCE-IGCSE sınavları sonuçları ile bu yıl yine KKTC’nin en iyi derecelerini elde ederken öğrenciler elde ettikleri başarılı sonuçlarla KKTC, Türkiye, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli üniversitelere kayıt hakkı kazandı.

Asım İdris: “Başarılar Gurur Verici…”

Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, yabancı dilde eğitim veren bir eğitim kurumu olarak öğrencilerinin GCE ve IGCSE sınavlarında tam puan ve yüksek not alma başarısı göstermelerinden gurur duyduklarını ifade etti.

Yakın Doğu Kolejinin GCE ve IGCSE sınavına yıllardır katıldığını ve daha önceki yıllarda da çok iyi dereceler elde ettiğini dile getiren Okul Müdürü İdris, öğrencilerin bu sınavlara girmelerini sağlayarak, buralarda aldıkları derecelerle onlara farklı bir dünya görüşü kazandırmayı, ufuklarını genişletmeyi, uzak gibi görünen ülkeleri yakınlaştırıp bütün dünya tarafından kabul görmüş üniversitelerin kapılarını açmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Dünya çapında en çok tanınan ve kabul gören yurt dışı üniversitelere giriş kapısı olan sınavlarda her yıl % 100 başarı gösterilmesinin Yakın Doğu Koleji’nin ciddi bir eğitim kurumu olduğunun göstergesi olduğunu ifade eden İdris, eğitime verdiği önemden asla taviz vermeyen Yakın Doğu Koleji'nde öğrencilerin ingilizceyi, tarihi, coğrafyayı, matematiği, Fizik, Kimya Biyoloji ve bilimi kalıcı bir şekilde öğrendiklerini dile getirdi.

Kurslar Düzenleniyor…

Kişisel ve mesleki beceri kursu, dil gelişimi sunan bir müfredata sahip olduklarını belirten İdris, “Lise öğrencilerini akademik öğretim hayatına hazırlamakla birlikte kültürlerarası düzeyde bir üniversite hayatı yaşamalarına da olanak vermeyi ön planda tutarak öğrencinin eğitim almak istediği alanda akademik olarak güçlendirilmesini destekleyen ders ve kurslar düzenliyoruz. İngilizce eğitim müfredatı ve zorunlu yetkinlik dersleri olan Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, İngilizce ya da ikinci seçmeli bir yabancı dil dersine katılım yanında öğrencilerimize hafta sonları branşlarına göre ek kurslar düzenleyerek bilgilerini pekiştirerek geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu sınavlarını yüksek puanlarla geçmiş bir öğrenci, tüm dünyaca o derste uzmanlaşmış olarak kabul edilirler biz de öğrencilere ihtiyacı olan en uygun dersleri seçerek, onlara en çok olanak sağlayacak aktiviteleri bularak potansiyellerini maksimuma çıkarıp bunu sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.