  • BIST 93.809
  • Altın 251,294
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Yakın Doğu Koleji’nin Müsamere Gecesi büyük beğeni topladı

» »
Yakın Doğu Koleji Ortaokul Bölümünün yılsonu Müsamere Gecesi yoğun katılımla yapıldı.
Yakın Doğu Koleji’nin Müsamere Gecesi büyük beğeni topladı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve ilginin yoğun olduğu gecede öğrenciler, müzik, tiyatro, dans gösterileri gibi zengin içerikli programlarını izleyenlere sundu. 

Yakın Doğu Koleji’nden alınan bilgiye göre, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gecede konuşan Ortaokul Müdürü Ömer Özkan, her sene olduğu gibi bu sene de birinciliklere, ödüllere ve şampiyonluklara doyduklarını, eğitim ve öğretim adına çok doyurucu bir yıl daha geçirdiklerinden bahsetti. Tüm yıl boyunca gerçekleştirdikleri aktivitelerdeki emeklerinin meyvesinin bu gece de alındığını ifade eden Özkan, emekleri için hem öğrencilerine, hem velilerine ve özveriyle çalışan  tüm öğretmenlerine teşekkür etti.

Hem Kulağa Hem Göze Hitap Ettiler…

Okul korosu ve orkestrasının sergilediği coşkulu performansla başlayan Müsamere Gecesi’nde dinlenen şarkılarla geceye ısınan konuklar tarafından  Yakın Doğu Koleji Dans Grubu’nun hem kulağa hem göze hitap eden dans gösterisi beğeni topladı.

Küçük ve yaramaz bir kızın komik okul maceralarının anlatıldığı “Matilda” adlı İngilizce oyun izleyiciden büyük alkış aldı. İngilizce tiyatro gösterisinin ardından sonrasında öğrencilerin Jimnastik gösterisi büyük bir hayranlıkla izlendi.

Türkçe Tiyatro Kulübü öğrencilerinin sahne aldığı “Modern Zaman İçinde”  isimli oyun telefonların hayatımızı nasıl esir aldığını anlatan bir kıssadan hisse oyunu olarak izleyiciden takdir topladı.

Fransızca Kulübü öğrencilerinin sergilediği, izleyicileri kahkahalara boğan “Red Kit ve Daltonlar, Kıbrıs’ta olsalar ne olurdu?”konulu oyun izleyiciyi kahkahalara boğarken, dakikalarca alkışlandı.

Müsamere Gecesi manevi kültürümüzü ve özümüzü yansıtan Halk Dansları gösterisiyle son buldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafindan açildi03 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
  • YDÜ “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat dallarına özel yetenek sınav kayıtları devam ediyor03 Haziran 2019 Pazartesi 11:07
  • Bayramda Beslenme Düzenine Dikkat!03 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
  • Avrupa Birliği İlişkileri Yakın Doğu Üniversites'inde irdelendi01 Haziran 2019 Cumartesi 13:21
  • “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı31 Mayıs 2019 Cuma 16:25
  • YDÜ ile Gazi Üniversitesi’nden Kıbrıslı Türkler’in mücadelesini sanatla anlatacak anlamlı sergi31 Mayıs 2019 Cuma 16:21
  • “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” ile “Başkurdistanlı Sanatçılar Resim Sergisi” açılıyor30 Mayıs 2019 Perşembe 17:16
  • “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı30 Mayıs 2019 Perşembe 17:03
  • İnsan bedeninin varoluşu seramikte hayat buluyor29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:39
  • Yakın Doğu Koleji öğrencileri “Okul Yönetiminde Öğrencilerin Rolü”nü tartiştilar29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti