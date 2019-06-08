Yakın Doğu Koleji’nin Müsamere Gecesi büyük beğeni topladı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve ilginin yoğun olduğu gecede öğrenciler, müzik, tiyatro, dans gösterileri gibi zengin içerikli programlarını izleyenlere sundu.

Yakın Doğu Koleji’nden alınan bilgiye göre, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gecede konuşan Ortaokul Müdürü Ömer Özkan, her sene olduğu gibi bu sene de birinciliklere, ödüllere ve şampiyonluklara doyduklarını, eğitim ve öğretim adına çok doyurucu bir yıl daha geçirdiklerinden bahsetti. Tüm yıl boyunca gerçekleştirdikleri aktivitelerdeki emeklerinin meyvesinin bu gece de alındığını ifade eden Özkan, emekleri için hem öğrencilerine, hem velilerine ve özveriyle çalışan tüm öğretmenlerine teşekkür etti.

Hem Kulağa Hem Göze Hitap Ettiler…

Okul korosu ve orkestrasının sergilediği coşkulu performansla başlayan Müsamere Gecesi’nde dinlenen şarkılarla geceye ısınan konuklar tarafından Yakın Doğu Koleji Dans Grubu’nun hem kulağa hem göze hitap eden dans gösterisi beğeni topladı.

Küçük ve yaramaz bir kızın komik okul maceralarının anlatıldığı “Matilda” adlı İngilizce oyun izleyiciden büyük alkış aldı. İngilizce tiyatro gösterisinin ardından sonrasında öğrencilerin Jimnastik gösterisi büyük bir hayranlıkla izlendi.

Türkçe Tiyatro Kulübü öğrencilerinin sahne aldığı “Modern Zaman İçinde” isimli oyun telefonların hayatımızı nasıl esir aldığını anlatan bir kıssadan hisse oyunu olarak izleyiciden takdir topladı.

Fransızca Kulübü öğrencilerinin sergilediği, izleyicileri kahkahalara boğan “Red Kit ve Daltonlar, Kıbrıs’ta olsalar ne olurdu?”konulu oyun izleyiciyi kahkahalara boğarken, dakikalarca alkışlandı.

Müsamere Gecesi manevi kültürümüzü ve özümüzü yansıtan Halk Dansları gösterisiyle son buldu.