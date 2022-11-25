Yakın Doğu Koleji’nin öğrencileri, yüzme yarışlarında KKTC’yi temsil edecek!

Yakın Doğu Koleji’nin Dr. Suat Günsel Burslu rekortmen öğrencileri, Aralık ayında Türkiye’de düzenlenecek yüzme yarışlarında KKTC’yi temsil edecek!

Cumhuriyet Kupası’nda gençler ve yıldızlar kategorisinde yüzme rekorlarını altüst eden Dr. Suat Günsel Burslu Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Aralık ayında Türkiye’deki turnuvalarda KKTC’yi temsil edecek.

Eğitim hayatlarına Yakın Doğu Koleji’nde Dr. Suat Günsel Bursu ile devam eden Akman Tüzünkan, Erten Kasımoğlu ve Deniz Bender ile Barkan Cem Aykut, Cumhuriyet Kupası Yüzme Şampiyonası’nda Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde bazıları uzun yıllardır kırılamayan pek çok rekoru kırarak başarılı sonuçlar elde etti.

Performansları ile kendi yaş kategorilerindeki Türkiye Barajı’nı da geçerek Türkiye Yüzme Federasyonu’nun müsabakalarına katılma hakkı da elde deden Yakın Doğu Koleji’nin genç yıldızları, Aralık ayında Türkiye’de düzenlenecek yarışlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil edecek. Yakın Doğu Koleji 8’inci sınıf öğrencileri Barkan Cem Aykut ve Deniz Bender, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceği Türkiye Arena Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda yarışacak. 6’ıncı sınıf öğrencileri Akman Tüzünkan ve Erten Kasımoğlu ise 9-11 Aralık tarihlerinde Türkiye Yüzme Federasyonu 11 yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Final Müsabakası’nda KKTC’yi temsil edecek.

Rekortmenler Türkiye yolunda!

Türkiye’de düzenlenecek yarışlarda ülkemizi temsil edecek olan Yakın Doğu Koleji öğrencileri Cumhuriyet Kupasında gençler ve yıldızlar kategorilerinde bazıları uzun yıllardır kırılamayan rekorları altüst etmişti. Yakın Doğu Koleji 6’ıncı sınıf öğrencisi olan ve Dr. Suat Günsel Bursu ile eğitimine devam eden 11 yaşındaki Akman Tüzünkan, Cumhuriyet Kupası’ında 200 metre sırtüstü kategorisinde 2.51.82; 100 metre sırtüstü kategorisinde 1.19.77; 50 metre serbest kategorisinde 31.68 ve 50 metre sırtüstü kategorisinde de 34.88’lik dereceleriyle kendi yaş grubunda 4 Kuzey Kıbrıs rekoru kırdı. Akman Tüzünkan’ın kırdığı rekorlardan 50 metre sırtüstü rekoru 2014, 50 metre serbest rekoru 2018 ve 100 metre sırtüstü rekoru 2017 ve 200 metre sırtüstü rekoru ise 2020’den beri kırılmayı bekliyordu.

Yine Dr. Suat Günsel Bursu ile eğitim alan Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Erten Kasımoğlu ise 200 metre serbest kategorisinde 2.41.34’lük derecesiyle; 400 metre serbest kategorisinde ise 5.48.91 derecesiyle 11 yaş grubunda Cumhuriyet Kupası’nda birinci oldu. 50 ve 100 metre serbest kategorilerinde ise ikinci olarak podyumda yer aldı.

Erkekler 100 ve 200 metre kelebek ile 200 metre karışık kategorisinde 13 yaş Kuzey Kıbrıs rekorunu elinde tutan Deniz Bender de Türkiye’deki müsabakalarda KKTC’yi temsil edecek. Cumhuriyet Kupası’nda; 32.81’lik derecesiyle 50 metre kurbağalama, 1.12.38’lik derecesiyle 100 metre kurbağalama ve 2.42.66’lik derecesiyle 200 metre kurbağalama kategorilerinin her birinde Kuzey Kıbrıs rekorlarını kıran Barkan Cem Aykut da Türkiye’de yarışacak iddialı sporcularımızdan olacak. Barkan Cem Aykut’un Cumhuriyet Kupası’nda kırdığı rekorlardan 50 metre kurbağalama rekoru 2008, 100 metre kurbağalama rekoru 2005 ve 200 metre kurbağalama rekoru ise 2003’ten beri kıralmıyordu. 13 yaşındaki Barkan Cem Aykut ayrıca performansı ile bir üst yaş grubuna ait Kuzey Kıbrıs rekorlarını kırmış oldu.

Aralık ayının ilk yarısında, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun düzenlediği yarışmalarda KKTC’yi temsil edecek olan genç rekortmenler, Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu eğitmenlerinden Avni Cankurt antrenörlüğünde çalışmalarını sürdürüyorlar.

Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan: “Öğrencilerimizin akademik başarılarını en üst seviye çıkaracak bir eğitim modeli uygularken; kültürel, sportif ve sosyal alanlarda da kendilerini keşfetmeleri için her zaman yanlarında olmayı sürdürüyoruz.”

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin Cumhuriyet Kupası’nda elde ettikleri derecelerle, kendi kategorilerinde pek çok Kuzey Kıbrıs rekorunu kırdığını hayırlatan Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan, Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin Aralık ayında da Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Türkiye’de düzenlenecek turnuvalarda da ülkemizi temsil edeceğini söyedi.

Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerini akademik başarının yanı sıra spor ve sanatta da desteklediklerini vurgulayan Özkan, “Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını en üst seviye çıkaracak bir eğitim modeli uygularken, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda da kendilerini keşfetmeleri için bütün imkanlarımızla destek olmayı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı. Ömer Özkan, “Akademik performanslarıyla Dr. Suat Günsel Bursu’na hak kazanan öğrencilerimiz; eğitimlerini yüzde 100 burslu sürdürürken bir yandan her ay aldıkları harçlıkla kendi bütçelerini yönetmeyi öğreniyorlar. Diğer yandan kendilerini aynı zamanda sportif, kültürel ve sosyal yönlerden de geliştirebilmeleri için bütün imkanlarımızla yanlarında olmayı sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye’deki yarışlarda kulaç atacak öğrencilerine başarılar dileyen Ömer Özkan, öğrencilerine seslenerek, “Size olan güvenimiz tam. Yine de bilmenizi istiyorum ki, Türkiye’de alacağınız sonuçlar ne olursa olsun sizinle gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.