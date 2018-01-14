Yakın Doğu Koleji’nin yüzleri güldüren fotoğraf gezisi…

Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ile Fotoğrafçılık Kulübü, sosyal sorumluluk kapsamında, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Etkinlik Merkezi'nden bir grup çocuk ile fotoğraf gezisi düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, rehber öğretmenler eşliğinde ilk olarak Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Etkinlik Merkezi'nde çocukları ziyaret eden öğrenciler, daha sonra bir grup çocuk ile Lefkoşa Surlariçi Bölgesi’ne fotoğraf gezisine gittikleri belirtildi.

Düzenlenen gezide, çocuklar fotoğrafçılık hakkında bilgiler edinerek, bol bol fotoğraf çektiler.

Sosyal Sorumluluk Duygusu Geliştirmek Önem Taşıyor…

Yakın Doğu Koleji 6 ve 7.sınıflar Müdür Muavini Ömer Özkan gerçekleştirilen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Yakın Doğu Koleji olarak her zaman sosyal sorumluluk projeleri içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Akademik ve sportif başarıların yanı sıra butür etkinliklere önem verdiklerinin altını çizen Ömer Özkan, “Öğrencilerimizin hiç karşılaşmadığı, tanımadığı bir dünyayı onlara tanıtmamızı sağlıyor. Ortaöğretim çağındaki çocuğun sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla deneyimleyerek öğrendikleri, sınıfta anlatılanlardan ya da anne babanın anlattıklarından, haberlerde gördüklerinden çok daha değerlidir. Öğrencilerimizin farklı insanlarla tanışması, empati kurması, insanlara yardım ederek zenginleşmeyi öğrenmesi kendisi için büyük bir katkıdır. Yakın Doğu Koleji olarak bu olguyu öğrencilerimize yerleştirebilirsek ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.