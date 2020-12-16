Yakın Doğu Kolejleri Yönetim Kurulu Heyeti, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğulları’nı ziyaret etti

Yakın Doğu Kolejleri Yönetim Kurulu Heyeti, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğulları’nı ziyaret ederek, Şubat 2021’de eğitime başlayacak Dr. Suat Günsel Girne Koleji ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz’dan oluşan heyet, gerçekleştirdikleri ziyarette, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulisioğulları’na Dr. Suat Günsel Girne Koleji eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.

Mehmet Hulusioğulları: “Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde yetişecek gençler kazanacakları donanımla, ülkenin geleceğine güç katacak.”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğulları, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin Girne bölgesi çocuklarına ve ülke eğitimine kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kolej kampüsünün tüm imkanlarıyla bölge insanı ve çocukları için önemli bir irfan yuvası olarak hayat bulacağını belirten Başkan Hulusioğlulları, “Yetişecek gençler kazanacakları donanımla, ülkenin geleceğine güç katacak. Dr. Suat Günsel Girne Koleji bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Gelecek nesillere yatırım yapmaya devam edeceğiz...”

Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan ziyarette, 42 yıllık Yakın Doğu eğitim tecrübesi ile güven veren kalitesini Girneli çocuklarla buluşturacak olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade etti. Doç. Dr. Tüzünkan, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin sadece eğitim bakımından değil bölgenin canlanması ve istihdam bakımından da önemli avantajlar sağlayacağına vurgu yaptı. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, çağdaş eğitim alt yapısı ile okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimde bir marka haline gelen Yakın Doğu geleneğini adanın her bölgesine taşıyacaklarını söyledi.

Asım İdris: “Çocuklarımızı, yaşadığı topluma faydalı, çok yönlü bireyler olarak yetiştireceğiz.”

Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ile öğrenci merkezli eğitim anlayışını Girne'ye taşıyacaklarını söyledi. Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin sunacağı eğitim olanaklarından bahseden İdris, “Okulumuzda, Cambridge ve Pearson Edexcel müfredatı uygulanacak, Almanca ve Fransızca ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunulacak. Öğrenci seviyelerine uygun olarak birebir etütler, okul takviye çalışmaları, IGCSE ve GCE sınav hazırlıkları yanında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle bilgiyi üreterek yaşadığı topluma faydalı bireyler olarak çok yönlü nesiller yetiştireceğiz” dedi.

Ertan Aligüllü: “Eğitim ağımızı genişleterek ilerliyoruz...”

Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü de, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin Şubat 2021’de Kreş ve Okul Öncesinde eğitime başlayacağını anımsatarak, yeni öğrencilerini kucaklayacak olmanın sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Okul öncesinden itibaren çocuklara uygulanacak eğitimlerden söz eden Ertan Aligüllü, İngilizce ve çift dilli eğitim, Fransızca, mindfullnes ve değerler eğitimi, sanat, bilim ve müzik atölyeleri yürüterek her öğrencinin en az bir sanat ve bir spor alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

İzzet Yılmaz: “Yabancı dil eğitimine temelden başlıyoruz.”

Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz ise, yabancı dil eğitiminin temelden başlayacağı Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde, çocukların gelecek yaşamlarına sıcak bir ortamda başlayacağını söyledi. Yılmaz, sosyal ve sportif faaliyetler ile bilgi ve beceriyle donatılmış bireyler yetiştirdiklerini ifade etti. Şubat 2021’de Kreş ve Okul Öncesi, Eylül 2021’de ise ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerinde eğitime başlatacaklarını belirten İzzet Yılmaz, “ Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin bölgeye istihdam, ekonomik ve sosyal hareketlilik yanında Girneli çocuklara nitelikli eğitim alarak geleceğe emin adımlarla yürüme fırsatı sağlayacak olmasından mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.