Yakın Doğu Melekleri İstanbul Üniversitesi Deplasmanında...

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonluk adayları arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ligin 9. haftasında deplasmanda İstanbul Üniversitesi ile karşılaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, iki takımın arasında oynanacak olan maç, 21 Aralık 2016 Çarşamba günü, saat 17:00’de Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı EuroCup ön elemelerinde İstanbul Üniversitesi’ni mağlup ederek turu geçme başarısı göstermişti.

İki güçlü rakibin karşı karşıya geleceği maç, TRT Spor ve BRT 2’den naklen yayınlanacak.

Baş antrenör Kalaycıoğlu: “Kolay Bir Maç Olmayacak...”

İstanbul Üniversitesi ile deplasmanda oynayacakları maçın kolay olmayacağını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, İstanbul Üniversitesi’nin kolay bir takım olmadığını ve baştan sona çekişmeli bir maç olacağını söyledi. Baş antrenör Kalaycıoğlu, dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti: “İstanbul Üniversitesi ile EuroCup ön elemelerinde sezon öncesinde karşılaşmıştık. İlk maçı farklı kazanmıştık. Ancak kendi sahalarında oynadığımız maçta mağlup olduk. Kendi sahalarında oynayacağımız bu maçta taraftar desteği bulacak olmalarını avantaj olarak değerlendirebiliriz. Öğrenciler güzel bir ortam oluşmasını sağlayacak ve taraftarın destek vermesi onların sahada daha agresif ve iyi basketbol oynamasına teşvik ediyor. Rakibimize saygı göstererek en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Hazırlıklarımız tamamladık ve maç saatini bekliyoruz.”