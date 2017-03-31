Yakın Doğu Meleklerinin misafiri Beşiktaş…

FIBA Avrupa Kupası’nda finale yükselen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 24. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Lig’de Yakın Doğu Üniversitesinin 19, Beşiktaş’ın ise 15 galibiyeti bulunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda yer alacak maç, 1 Nisan 2017 Cumartesi günü, saat 16:00’da oynanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “ Ligi Sonu Hedeflerimiz Açısından Önemli Bir Maç…”

Beşiktaş karşılaşması ile ilgili görüşlerini dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, ligin tecrübeli ve iyi kadroya sahip takımlarından biri ile güzel bir karşılaşma yapacaklarını söyledi. Beşiktaş’la Türkiye Kupası elemelerinde de mücadele ettiklerini hatırlatan Baş Antrenör Kalaycıoğlu, “Beşiktaş son zamanlarda ligde yükseliş gösteren bir takım. Ligde daha yukarılarda yer alabilmek için mücadele ediyor. Zor bir maç olacağını söyleyebilirim. Kendi sahalarında çıktığımız ilk maçta kolay değildi. Bizim de ligi lider tamamlama hedeflerimiz doğrultusunda önem verdiğimiz bir maç. Oyuncularımız da bu maçın ne kadar önemli olduğunu hissettireceğiz. Güzel ve keyifli bir basketbol izlettireceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.