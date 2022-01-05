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Yakın Doğu Okulları, 6-17 Ocak tarihleri arasında online eğitime geçeceğini açıkladı

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Artan risk nedeniyle Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde anaokul ilk, orta ve lise seviyesinde yarından itibaren uzaktan eğitime geçme kararı alındığı açıklandı.
Yakın Doğu Okulları, 6-17 Ocak tarihleri arasında online eğitime geçeceğini açıkladı

Yakın Doğu Üniveritesi’nin dün açıkladığı “Kuzey Kıbrıs’ta SARS-CoV-2 Omikron Varyantı Gözetim ve Risk Değerlendirme Teknik Bilgilendirme Raporu”unda KKTC’de Omikron kaynaklı COVID-19 vakalarının yayılmaya devam etmesiyle, Ocak ayı sonunda ülkede günlük COVID-19 vakalarının sayısının 2 bine ulaşabileceği vurgulanmıştı. Birkaç saat sonra Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük vaka sayıları da bu uyarıyı doğrularcasına rekor kırarak 700’e ulaştı.

Artan risk nedeniyle Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde anaokul ilk, orta ve lise seviyesinde yarından itibaren uzaktan eğitime geçme kararı alındığı açıklandı. 6 Ocak Perşembe gününden itibaren eğitimi faaliyetlerini online olarak sürdürecek olan okullar, 17 Ocak Pazartesi günü normal eğitime dönecek.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin sağlığı en önemli önceliğimizdir.”

Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, alınan kararı “SARS-CoV-2’nin Omikron varyantı nedeniyle tırmanışa geçen COVID-19 vakaları ve bilim insanlarının ülkemizdeki günlük vaka sayısının 2 bine ulaşabileceği yönündeki uyarılarını dikkate alarak Lefkoşa, Yeniboğaziçi ve Girne’de eğitim veren okullarımızda ilk, orta ve lise seviyesinde; 6-17 Ocak tarihleri arasında online eğitime geçme kararı aldık” ifadesiyle duyurdu.

“Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin sağlığı en önemli önceliğimizdir” diyen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Sahip olduğumuz teknik altyapı ile online eğitime geçeceğimiz bu dönemde, eğitim faaliyetlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz” dedi.

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