Yakın Doğu okullarının velileri zamlara tepkili!

Yakın Doğu okullarında öğrenim gören çocukların velileri, “2023-2024 Akademik Yılı Okul Harçları”na itirazları olduğunu belirtmek için harekete geçti.

Veliler bugün akşam üzeri Lefkoşa, Girne ve Mağusa'da eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı, eylem yaptı.

Fahiş fiyatlara tepki gösteren veliler okul yönetimi tarafından verilen bu kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Veliler tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şöyle ki yayımlamış olan ve tarafımıza bildirilen okul harçlarına yapılan zam şu an ülkemizde yaşayan toplumun ekonomik geliri ve refah düzeyi dikkate alınmadan fahiş oranlarda yapılmıştır. Ülkemizde belirlenen hayat pahalılığı ve enflasyon oranları dikkate alınarak hesaplanma yapılsa bile ortaya bu şekilde bir tablo çıkmayacağını okul yönetimine hatırlatarak, yapılan bu artışın hangi oranlar dikkate alınarak ve/veya neye dayanılarak yapıldığının izahatının yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bunun yanında belirlenmiş olan harçların fahiş ve ödenemeyecek olmasına ek olarak taksitle ödeme seçeneğinin de kaldırılması hepimizi sıkıntıya düşürmektedir. Ortaya çıkan tabloda şu an bünyesinde olmaktan mutlu olduğumuz Yakın Doğu ailesinden üzülerek kopma noktasına geleceğimizi bildirmek isteriz.

Keza bir çoğumuz geçmiş senelerden itibaren çocuklarımızı bu yöneticilere emanet ettiğimizi hatırlatarak birçok okulun yapmış olduğu gibi eski öğrencilerine daha indirimli harçlar belirlediğini ve her hâlükârda tüm bu belirttiklerimiz ışığında yayımlanmış olan harçların yönetim tarafından yeniden değerlendirilmesini talep ettiğimizi bildiririz.”