Yakın Doğu Oluşumu ve Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yakın, Doğu Oluşumu; eğitim, kültür sanat, sağlık ve turizm alanlarında uluslararası bir iş birliğine daha imza attı. Temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelerek Yakın Doğu Oluşumu’nu ziyaret eden Tataristan Cumhuriyeti Heyeti ile kültür, eğitim, sağlık ve turizm alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

Türk tarafında, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt ve Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ve Dorana Turizm Pazarlama ve Organizasyon Birim Müdürü Hüseyin Mavili’nin imzaladığı protokolü; Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı adına, Tataristan Cumhurbaşkanlığı Kültür Konseyi Üyesi ve Danışmanı da olan Elabuga Devlet Tarihi-Mimari ve Sanat Açık Hava Müzesi Genel Müdürü Rudenko Gulzada Rakipovna imzaladı.

Rudenko Gulzada Rakipovna’nın yanı sıra Tataristan Cumhuriyeti Heyeti’nde Kazan Tıp Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Çalışma Fakültesi Dekanı Koşpayeva Yelena Svyatoslavovna, Kazan Federal Üniversitesi Elabuga Enstitüsü Müdürü Merzon Yelena Yefimovna, Tataristan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Kütüphane Başkanı Salyakhova Alfiya Flyurovna, Tataristan Cumhuriyeti Devlet ve Halk Sanatçısı Salyakhov Rabis Magalimoviç ve Marat Khayrutdinov yer aldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılışı yapılan “Güzel Sanatlar Eylül Sergisi” de Tataristan Heyeti onuruna açılmıştı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde Tataristan Cumhuriyeti’ne özel alan verildi

Tataristan Cumhuriyeti Heyeti ve Yakın Doğu Oluşumu arasında imzalanan protokol ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk dünyası arasında kültürel köprüler kurma misyonuna da sahip olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde Tataristan Cumhuriyeti’ne özel bir alan açılacak. Bu alanda Tataristan Cumhuriyeti’nin tarihi ve kültürel simgelerini yansıtan eserler sergilenecek. Protokol kapsamında, aynı zamanda, ortak sergiler de düzenlenecek. Planlanan kültürel iş birlikleri bununla sınırlı da değil. Yazarların, bestecilerin, sanatçıların ve yaratıcı faaliyetlerde bulunan diğer kişilerin karşılıklı olarak ziyaretleri; tiyatro topluluklarının ve tiyatro prodüksiyonlarının, konser programlarının ve tarihi tiyatro rekonstrüksiyonlarının karşılıklı olarak iki ülkede düzenleyecekleri etkinlikler de imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Sağlık ve turizm alanlarında iş birlikleri geliştirilecek

İki ülke arasında turizmin geliştirilmesi çalışmalarını da kapsayan protokolle birlikte kültür ve turizm turlarının düzenlenmesi de kararlaştırıldı. Kongre, sempozyum, öğrencilere yönelik yaz tatili kampları ve dil kursları ile kültür turları da düzenlenecek. Gerçekleştirilecek etkinliklerin organizasyonlarını ise Dorana Turizm üstlenecek.

Sağlık turizmini de kapsayan protokol, Tataristan Cumhuriyeti vatandaşlarının Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinde sağlık hizmetlerini hangi koşullarda alacaklarını da belirliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, sağlık turizmi faaliyetleri kapsamında Tataristan’dan gelen hastalara check-up, tüp bebek tedavileri, obezite cerrahileri, plastik ve rekonstrüktif cerrahiler, kanser hastalıkları tedavileri, kalp hastalıkları cerrahileri, göz hastalıkları tedavileri, beyin ve sinir hastalıkları cerrahileri ve ortopedi cerrahileri başta olmak üzere her branşta hizmet verecek.