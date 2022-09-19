  • BIST 3.326,53
  • Altın 977.357
  • Dolar 18.2783
  • Euro 18.3018
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Yakın Doğu Oluşumu ve Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

» »
Yakın Doğu Oluşumu ve Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında kültür, eğitim, sağlık ve turizm alanlarında iş birliği protokolü imzalandı
Yakın Doğu Oluşumu ve Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yakın, Doğu Oluşumu; eğitim, kültür sanat, sağlık ve turizm alanlarında uluslararası bir iş birliğine daha imza attı. Temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelerek Yakın Doğu Oluşumu’nu ziyaret eden Tataristan Cumhuriyeti Heyeti ile kültür, eğitim, sağlık ve turizm alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

Türk tarafında, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt ve Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ve Dorana Turizm Pazarlama ve Organizasyon Birim Müdürü Hüseyin Mavili’nin imzaladığı protokolü; Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı adına, Tataristan Cumhurbaşkanlığı Kültür Konseyi Üyesi ve Danışmanı da olan Elabuga Devlet Tarihi-Mimari ve Sanat Açık Hava Müzesi Genel Müdürü Rudenko Gulzada Rakipovna imzaladı.

Rudenko Gulzada Rakipovna’nın yanı sıra Tataristan Cumhuriyeti Heyeti’nde Kazan Tıp Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Çalışma Fakültesi Dekanı Koşpayeva Yelena Svyatoslavovna, Kazan Federal Üniversitesi Elabuga Enstitüsü Müdürü Merzon Yelena Yefimovna, Tataristan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Kütüphane Başkanı Salyakhova Alfiya Flyurovna, Tataristan Cumhuriyeti Devlet ve Halk Sanatçısı Salyakhov Rabis Magalimoviç ve Marat Khayrutdinov yer aldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılışı yapılan “Güzel Sanatlar Eylül Sergisi” de Tataristan Heyeti onuruna açılmıştı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde Tataristan Cumhuriyeti’ne özel alan verildi

Tataristan Cumhuriyeti Heyeti ve Yakın Doğu Oluşumu arasında imzalanan protokol ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk dünyası arasında kültürel köprüler kurma misyonuna da sahip olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde Tataristan Cumhuriyeti’ne özel bir alan açılacak. Bu alanda Tataristan Cumhuriyeti’nin tarihi ve kültürel simgelerini yansıtan eserler sergilenecek. Protokol kapsamında, aynı zamanda, ortak sergiler de düzenlenecek. Planlanan kültürel iş birlikleri bununla sınırlı da değil. Yazarların, bestecilerin, sanatçıların ve yaratıcı faaliyetlerde bulunan diğer kişilerin karşılıklı olarak ziyaretleri; tiyatro topluluklarının ve tiyatro prodüksiyonlarının, konser programlarının ve tarihi tiyatro rekonstrüksiyonlarının karşılıklı olarak iki ülkede düzenleyecekleri etkinlikler de imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek.

ydu-tataristan-protokol-toreni-(1).jpg

Sağlık ve turizm alanlarında iş birlikleri geliştirilecek

İki ülke arasında turizmin geliştirilmesi çalışmalarını da kapsayan protokolle birlikte kültür ve turizm turlarının düzenlenmesi de kararlaştırıldı. Kongre, sempozyum, öğrencilere yönelik yaz tatili kampları ve dil kursları ile kültür turları da düzenlenecek. Gerçekleştirilecek etkinliklerin organizasyonlarını ise Dorana Turizm üstlenecek.

Sağlık turizmini de kapsayan protokol, Tataristan Cumhuriyeti vatandaşlarının Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinde sağlık hizmetlerini hangi koşullarda alacaklarını da belirliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, sağlık turizmi faaliyetleri kapsamında Tataristan’dan gelen hastalara check-up, tüp bebek tedavileri, obezite cerrahileri, plastik ve rekonstrüktif cerrahiler, kanser hastalıkları tedavileri, kalp hastalıkları cerrahileri, göz hastalıkları tedavileri, beyin ve sinir hastalıkları cerrahileri ve ortopedi cerrahileri başta olmak üzere her branşta hizmet verecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakan Daloğlu'nun Kişisel Sergisi İçişleri Bakanı Öztürkler Tarafından YDÜ'de Açıldı11 Eylül 2022 Pazar 14:06
  • Kıbrıs’ın ilk yüzen gemi müzesi olan Denizcilik Tarihi Müzesi TEAL, Girne Limanı’nda!09 Eylül 2022 Cuma 17:35
  • “Uygarlığın Barbarlığı ve Don Quijote” kişisel sergileri açıldı08 Eylül 2022 Perşembe 12:07
  • Kıbrıs'ın İlk Yüzen Gemisi TEAL, Girne Limanı’nda İnşa Edilen Özel Alana Aborda Edilecek07 Eylül 2022 Çarşamba 15:16
  • Hakan Daloğlu'nun Hazırladığı Sergiler Sanatseverlerle Buluşacak06 Eylül 2022 Salı 14:51
  • Öğrencilerini dünya ile rekabete hazırlayan Yakın Doğu Kolejleri; Lefkoşa, Yeniboğaziçi ve Girne kampüsleri ile yeni eğitim dönemine hazır!05 Eylül 2022 Pazartesi 16:03
  • Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğini tetikliyor!04 Eylül 2022 Pazar 11:15
  • Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğini tetikliyor!04 Eylül 2022 Pazar 10:43
  • Yakın Doğu Üniversitesi ve Mülteci Hakları Derneği iş birliğinde KKTC’deki mültecilere Türkçe kursu verildi02 Eylül 2022 Cuma 15:11
  • İktidar milletvekilleri GÜNSEL’i ziyaret etti01 Eylül 2022 Perşembe 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti