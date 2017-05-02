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Yakın Doğu Seriyi İkiledi… Yakın Doğu Üniversitesi: 77- Beşiktaş:76

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Yakın Doğu Seriyi İkiledi… Yakın Doğu Üniversitesi: 77- Beşiktaş:76
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi yarı final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Beşiktaş'ı 77-76 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan zorlu maçta, galibiyete uzanan Yakın Doğu Üniversitesi rakibi karşısında 23-17 asist üstünlüğü elde etti. 

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Yakın Doğu Üniversitesi olduve ilk 2 dakikayı 7-2 önde geçti. Rakibine 10-1’lik bir seriyle yanıt veren Beşiktaş, 12-8 öne geçti. Lindsey Harding ve IvaPerovanovic’le skor bulmaya devam eden Siyah-Beyazlılar, skoru 19-10’a getirdi ve Yakın Doğu Üniversitesi’ne mola aldırdı. Son bölümde CourtneyVanderslot ve Olcay Çakır’la üç sayılık isabetler bulan Yakın Doğu Üniversitesi, skoru 21-16’ya getirdi. Bu aynı zamanda ilk 10 dakikanın skoru oldu.

 

Kayla McBride, Bahar Çağlar ve Olcay Çakır’la skor bularak ikinci periyoda başlayan Yakın Doğu Üniversitesi’ne, IreneStokes, IvaPerovanovic ve Esra Eren ile yanıt veren Beşiktaş, skorda üstünlüğünü korudu: 28-26. Periyotta 14. dakikadaCourtneyVandersloot, skorda eşitliği getirdi: 28-28. Karşılıklı basketlerle geçilen 2 dakikalık bölümden sonra Beşiktaş yine skorda öne fırladı. IreneStokes ve Sade Zellous’un sayılarıyla konuk ekip, 35-30 öne geçti. QuanitraHolingsvorth ve Elin Eldebrink’le skor bulan Yakın Doğu Üniversitesi, bitime 1.27 kala skoru 39-35’e getirdi. Son bölümde Kübra İmren Siyahdemir ve IreneStokes’un sayılarıyla Beşiktaş, soyunma odasına 44-38 önde gitti.

 

Üçüncü periyoda iki ekip de isabetsiz hücumlarla başladı. Kayla McBride’ın sayılarıyla skor bulmaya başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 23. dakikada skoru 46-44’e getirdi. Sade Zellous ve IreneStokes’le skor bulan Beşiktaş, rakibinin farkı kapatmasına engel oldu. Esra Erden’in devreye girmesiyle birlikte Siyah-Beyazlılar, skoru 53-48’e getirdi. Kayla McBride, QuanitraHolingsvorth ve Bahar Çağlar’la 6-0’lık bir skor bulan Yakın Doğu Üniversitesi, 1.49 kala öne geçti: 54-53. IvaPerovanovic’le rakibinin serisine son veren Beşiktaş, QuanitraHolingsvorth ve ElinEldebrink’i durduramadı: 58-55. Siyah-Beyazlılar son bölümde Zellous ve Harding ile skor buldu ve final periyoduna önde girdi: 59-58.

 

IreneStokes ve IvaPerovanovic’in sayılarıyla final periyoduna başlayan Beşiktaş, skoru 63-58’e getirdi. Elin Eldebrink’in isabetine Zellous’la yanıt veren Beşiktaş, Yakın Doğu Üniversitesi’ne 6.30 kala mola aldırdı: 65-60. Mola dönüşündeki 3 dakikalık bölümde karşılıklı basketler geldi. Siyah-Beyazlılar, 5 sayılık farkı korudu. Beşiktaş, son 3.39’a 72-67 önde girdi. Son bölümde 10-4’lük bir seri yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi maçtan 77-76 galip ayrıldı.

 

Öne çıkanlar...

Yakın Doğu Üniversitesinde:Kayla McBride 27 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, CourtneyVandersloot 12 sayı, 3 ribaunt, 12 asist, Elin Eldebrink 10 sayı, 2 asist, QuanitraHollingsworth 8 sayı, 6 ribaunt, Yelena Leuchanka 9 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, Bahar Çağlar 6 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Olcay Çakır 5 ribaunt, 2 ribaunt, 1 asist kaydetti.

 

Beşiktaş’da:KiahStokes 24 sayı, 20 ribaunt,ShavonteZellous 18 sayı, 7 ribaunt, 9 asist, Lindsey Harding 13 sayı, 1 ribaunt, 4 asist, IvaPerovanovic 12 sayı, 8 ribaunda, 2 asist ile oynadı.

YDÜ Serinin Üçüncü Maçında Deplasmanda…

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç,4 Mayıs 2017 Perşembe günü, saat 18:00’de Akatlar Arena’da oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi serideki ilk maçı 76-62 kazanarak 1-0 öne geçmişti.

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