Yakın Doğu Üniversitesi Venezia’yı Eledi Çeyrek Finale Yükseldi… Yakın Doğu Üniversitesi: 66 –Reyer Venezia: 45

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, mücadele ettiği FIBA Kadınlar EuroCup 8’li Tur ilk karşılaşmasında İtalya’da 9 sayı farkla yenildiği Reyer Venezia maçının rövanşında rakibini 21 sayı farkla 66-45 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, kalite farkını ortaya koyan Yakın Doğu Üniversitesi periyotları 18-4, 32-21, 51-33, 66-45 üstün tamamlayarak çeyrek finale çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesinin rakibine çemberi göstermediği ilk periyot karşılıklı basketler ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi, Kayla McBride, Quanitra Hollingsworth ve Courtney Vandersloot’un sayılarıyla 6. dakikayı 12-2 önde geçti. Konuk ekip Venezia 5 dakikayı aşkın bir süre skor bulamazken, saha içinden 16'da 2 isabet bulabildi. Kalan 3 dakikalık sürede 6-0’lık seri bulan Yakın Doğu Üniversitesi 14 sayılık avantaj yakalayarak ilk periyodu 18-4 üstün geçti.

İkinci periyoda üstün başlayan Yakın Doğu Üniversitesi hücumda zorlansa da üstünlüğü elden bırakmadı. Her iki takımında 2 dakika süreyle skor bulamadığı karşılaşmada skorla tanışan Reyer Venezia, Courtney Vandersloot ve Kayla McBride’ın sayılarına engel olamadı ve 17. dakikada skor 27-14, oldu. Kalan sürede farkı 13 sayıya çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi ilk devrenin sonunda soyunma odasına 32-21 önde gitti. Devre sonunda, 3 sayı bölgesinden 3/3 isabet bulan Kayla McBride 15 sayıyla sahanın skorer ismi oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Quanitra Holingsworth’un basketiyle giren Yakın Doğu Üniversitesi skoru 34-21’e getirdi. Rakibinden gelen üst üste basketlere karşılık veren Yakın Doğu 43-31 önde geçti. Elin Eldebrink ve Bahar Çağlar ile son 2 dakikada skoru 49-33’e getiren ev sahibi ekip Courtney Vandersloot’un basketiyle üçüncü periyodu da 51-33 önde bitirdi.

Mücadelenin son periyodunda Courtney Vanderslootun basketleriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi rakibine yaptığı baskılarla farkı 21 sayıya yükseltti ( 56-35) Skor bulan konuk ekip savunmada Yakın Doğu Üniversitesi’nde Bahar Çağlar, Anna Vajda ve Essence Carson’u kontrol edemedi ve skor 64-40’a çekildi. Turu erken garantileyen Yakın Doğu Üniversitesi, kalan sürede savunmasıyla farkı 20 sayılarda tutarak 66-45’lik skorla çeyrek finale kalmayı başardı.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesi'nde, Kayla McBride 21 sayı, 6 ribaund, 1 asist, Courtney Vandersloot 21 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 5 top çalma, Quanitra Hollingsworth 9 sayı, 9 ribaund, Bahar Çağlar 6 sayı, 6 ribaunt, 1 asist, Essence Carson 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, Anna Vajda 2 sayı, 2 ribaunt, Elin Eldebrink 2 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ile performans sergiledi.

Reyer Venezia’da; Ashley Walker 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Marie Ruzickova 12 sayı, 7 ribaunt, Silvia Favento 9 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, Caterina Dotto 4 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.