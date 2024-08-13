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Yakın Doğu Üniversitesi, 9. Kez Üst Üste KKTC'nin Tercih Şampiyonu Oldu

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2024 YKS sonuçlarına göre, 2,631 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi unvanını 9. kez üst üste korudu.
Yakın Doğu Üniversitesi, 9. Kez Üst Üste KKTC'nin Tercih Şampiyonu Oldu

Yakın Doğu Üniversitesi, 9’uncu kez üst üste KKTC’nin tercih şampiyonu!

2024 YKS sonuçları açıklandı. 2,631 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, 9’uncu kez üst üste Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 2,631 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, 9’uncu kez üst üste Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu! Sonuçlara göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı ise 12,180 olarak gerçekleşti.

19 - 23 Ağustos tarihleri arasında tamamlanması gereken kayıt işlemleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa’daki kampüsünün yanı sıra; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa ve Van temsilciliklerinde de yapılabilecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu başarı, eğitim alanındaki güçlü altyapımızın, nitelikli öğretim kadromuzun ve öğrencilerimize sunduğumuz olanakların bir sonucudur.”

2024 YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 12 binin üzerinde öğrencinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerini tercih etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi bu yıl da Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi olarak bu unvanını 9’uncu kez üst üste korudu. Bu başarı, eğitim alanındaki güçlü altyapımızın, nitelikli öğretim kadromuzun ve öğrencilerimize sunduğumuz olanakların bir sonucudur” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşme hakkı kazanan öğrencilere seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz. Sağlık ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında yapılması gereken kayıt işlemlerinin Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün yanı sıra üniversitenin Türkiye temsilciliklerinden de yapılabileceğini anımsattı.

2024 YKS Sonuçlarına Göre KKTC Üniversitelerine yerleşen öğrenci sayıları:

Üniversite

2024 YKS’de Yerleşen Öğrenci Sayısı

Yakın Doğu Üniversitesi

2,631

Lefke Avrupa Üniversitesi

2,535

Doğu Akdeniz Üniversitesi

2,185

Girne Amerikan Üniversitesi

1,345

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

948

Girne Üniversitesi

774

Final Üniversitesi

396

İlim Üniversitesi

388

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

232

KSTU

204

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi

168

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi

135

Ada Kent Üniversitesi

104

Kıbrıs Batı Üniversitesi

50

Akdeniz Karpaz Üniversitesi

49

Rauf Denktaş Üniversitesi

36

TOPLAM

12,180

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