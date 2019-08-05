  • BIST 99.147
  • Altın 260,356
  • Dolar 5,5372
  • Euro 6,1887
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Yakın Doğu Üniversitesi akademik kadrosuna ikinci Nobel ödüllü bilim insani katildi

» »
Yakın Doğu Üniversitesi akademik kadrosuna ikinci Nobel ödüllü bilim insani katildi
Yakın Doğu Üniversitesi akademik kadrosuna ikinci Nobel ödüllü bilim insani katildi

Bilim üreten, ürettiklerini toplumun faydasına dönüştüren ve ürettikleri ile toplumu dönüştüren 4. Nesil Üniversite modeli ile akademik ve inovatif çalışmalarını yürüten Yakın Doğu Üniversitesi, Nobel Ödüllü Bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’dan sonra ikinci Nobel Ödüllü Bilim insanı Prof. Dr. Azhari Ahmed’i de akademik kadrosuna dahil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2007 yılında Nobel Ödülü kazanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) üyesi Prof. Dr. Azhari Ahmad’in Yakın Doğu Üniversitesi akademik kadrosuna katıldığı duyuruldu.               

   Prof. Dr. Azharı F. M. Ahmed, Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nde ders verecek.

 

Dünyada bilime yön veren 100 Türk bilim insanı içerisinde yer alan 5 öğretim üyesine sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi, bu liste içerisinde yer alan 2 öğretim üyesini daha son bir ay içerisinde akademik kadrosuna kattı. Böylelikle, Bilime Yön veren 100 bilim insanı arasında yer alan 7 öğretim üyesi hem ilgili fakültelerde dersler vermekte hem de araştırmaları ve projelerini Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında devam ettirmektedir.

 

Ulusal İklim Değişikliği Konusunda Yürütülen Çalışmaların Grup Liderliğini Yürütüyor…

EKO Qatar Danışmanlığı İcra Müdürü ve Kurucu Ortaklığı görevinde bulunan Nobel Ödüllü Dr. Azharı F. M. Ahmed, hava kalitesi ve iklim değişikliği konusunda grup lideri olarak çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda ulusal iklim değişikliği komitesine danışmanlık rolü de yapan Prof. Dr. Ahmed, çevre bilimi alanında atmosferik kimya ve hava kirliliği; hava kalitesi, hava kirliliği emisyonları, ulaştırma, dönüşüm, dağılım, biriktirme ve modelleme alanlarında geniş çaplı araştırmalar yürütüyor. Enerji politikası ve çevre düzenlemeleri, eko-toksikoloji ve iklim değişikliği konusunda uzman olan Prof. Dr. Ahmed’in, atmosferik kimya, hava kirliliği emisyonları, ortam havası kalitesi, toksikoloji ve iklim değişikliği alanlarında uluslararası hakemli dergilerde ve sınıflandırılmış teknik raporlarda önemli sayıda yayınlanmış makaleleri vardır.

 

Aziz Sancar Bursu Veriliyor…

Akademik birikimleri kullanarak bunlardan ticari ürün üretip toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışan Yakın Doğu Üniversitesi, daha önce de ‘DNA tamiri ve hücre döngüsü’ alanlarında yaptığı çalışmalar ve kanser tedavisindeki ‘sirkadiyen saat’ (Ritmik saat) buluşuyla adını duyuran Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik bölümü öğretim üyesi 2015 Nobel Kimya ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı ülkemizi ziyaret etmesinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi akademik kadrosuna dahil etmişti. Prof. Dr. Aziz Sancar Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm’ünde öğrenci mentörlüğü yaparak projeler yürütüyor. Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Aziz Sancar’ın akademik danışmanlığında doktora eğitimi bursu verilmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneş ve sıcakların neden olacağı çocuk hastalıklarına dikkat!01 Ağustos 2019 Perşembe 10:04
  • Engelli bireylerin hak ve temel özgürlükleri korunacak01 Ağustos 2019 Perşembe 09:54
  • Kırgızistanlı iki heykeltıraşın 43 eseri İle Türkiye Sanatçıları Sergisi Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
  • “Türkiye-Azerbaycan Sanatçıları Sergisi” İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açıldı30 Temmuz 2019 Salı 14:03
  • İngiliz hasta obezite cerrahisi için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni tercih etti30 Temmuz 2019 Salı 11:47
  • Ada genelinde büyük paniğe neden olan Batı Nil Virüsü ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’den açıklama geldi29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:52
  • Kırgızistanlı iki heykeltıraşın eserleri ile Türkiye sanatçıları sergisi Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:44
  • “Kazakistan Sanatçıları Sergisi” Hasan Taçoy tarafından açıldı29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
  • “Kazakistan Sanatçıları Sergisi” Hasan Taçoy tarafından açılıyor27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:33
  • Doç. Dr. Şevket Öznur'un Osman Türkay ile ilgili derlediği kitaplardan kesitler Yunanistan’da yayımlandı27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti