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Yakın Doğu Üniversitesi Akademik Kadrosuna İkinci Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Katıldı…

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Nobel Ödüllü Bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’dan sonra ikinci Nobel Ödüllü Bilim insanı Prof. Dr. Azhari Ahmed’i de akademik kadrosuna dahil etti.
Yakın Doğu Üniversitesi Akademik Kadrosuna İkinci Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Katıldı…

Bilim üreten, ürettiklerini toplumun faydasına dönüştüren ve ürettikleri ile toplumu dönüştüren 4. Nesil Üniversite modeli ile akademik ve inovatif çalışmalarını yürüten Yakın Doğu Üniversitesi, Nobel Ödüllü Bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’dan sonra ikinci Nobel Ödüllü Bilim insanı Prof. Dr. Azhari Ahmed’i de akademik kadrosuna dahil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2007 yılında Nobel Ödülü kazanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) üyesi Prof. Dr. Azhari Ahmad’in Yakın Doğu Üniversitesi akademik kadrosuna katıldığı duyuruldu.                  Prof. Dr. Azharı F. M. Ahmed, Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nde ders verecek.

 

Dünyada bilime yön veren 100 Türk bilim insanı içerisinde yer alan 5 öğretim üyesine sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi, bu liste içerisinde yer alan 2 öğretim üyesini daha son bir ay içerisinde akademik kadrosuna kattı. Böylelikle, Bilime Yön veren 100 bilim insanı arasında yer alan 7 öğretim üyesi hem ilgili fakültelerde dersler vermekte hem de araştırmaları ve projelerini Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında devam ettirmektedir.

 

Ulusal İklim Değişikliği Konusunda Yürütülen Çalışmaların Grup Liderliğini Yürütüyor…

EKO Qatar Danışmanlığı İcra Müdürü ve Kurucu Ortaklığı görevinde bulunan Nobel Ödüllü Dr. Azharı F. M. Ahmed, hava kalitesi ve iklim değişikliği konusunda grup lideri olarak çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda ulusal iklim değişikliği komitesine danışmanlık rolü de yapan Prof. Dr. Ahmed, çevre bilimi alanında atmosferik kimya ve hava kirliliği; hava kalitesi, hava kirliliği emisyonları, ulaştırma, dönüşüm, dağılım, biriktirme ve modelleme alanlarında geniş çaplı araştırmalar yürütüyor. Enerji politikası ve çevre düzenlemeleri, eko-toksikoloji ve iklim değişikliği konusunda uzman olan Prof. Dr. Ahmed’in, atmosferik kimya, hava kirliliği emisyonları, ortam havası kalitesi, toksikoloji ve iklim değişikliği alanlarında uluslararası hakemli dergilerde ve sınıflandırılmış teknik raporlarda önemli sayıda yayınlanmış makaleleri vardır.

 

Aziz Sancar Bursu Veriliyor…

Akademik birikimleri kullanarak bunlardan ticari ürün üretip toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışan Yakın Doğu Üniversitesi, daha önce de ‘DNA tamiri ve hücre döngüsü’ alanlarında yaptığı çalışmalar ve kanser tedavisindeki ‘sirkadiyen saat’ (Ritmik saat) buluşuyla adını duyuran Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik bölümü öğretim üyesi 2015 Nobel Kimya ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı ülkemizi ziyaret etmesinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi akademik kadrosuna dahil etmişti. Prof. Dr. Aziz Sancar Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm’ünde öğrenci mentörlüğü yaparak projeler yürütüyor. Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Aziz Sancar’ın akademik danışmanlığında doktora eğitimi bursu verilmektedir.

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