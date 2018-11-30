Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları Açıkladı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde HIV/AIDS Tehdidi Bulunmuyor…”

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) tarafından, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde HIV/AIDS'in durumunu ve konumunu belirlemek, olası salgının tehdit büyüklüğünü ortaya çıkarmak amacıyla yapılan matematik modelleme çalışmaları sonucunda ülkemizde şu anda HIV salgını bulunmadığı bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, DESAM’a bağlı mikrobiyoloji uzmanları Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Murat Sayan, Arş. Gör. Nazife Sultanoğlu, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Kaya Süer ve matematikçiler Prof. Dr. Evren Hıncal, Dr. Faruk Sa’ad, Dr. Bilgen Kaymakamzade, Dr. İsa Baba tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde HIV/AIDS’in yıllar içindeki dinamiğini ortaya çıkarmak amacıyla işlevsel bir matematik modelleme ortaya konulduğu belirtildi. Buna göre, ülkemizde şu anda HIV salgınının görülmediği ancak 2031 ve 2055 yılları arasında önlem alınmadığı takdirde HIV ile enfekte bireylerde dramatik bir artış olabileceği tanımlandı.

Bu durumda, ilgili makamların önümüzdeki yıllarda bu artışı önlemek için gerekli akılcı önlemleri alması ve ilgili politikaları uygulaması gerektiğinin önemine dikkat çekiliyor.

Bugüne Kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 129 HIV Pozitif Kişi Saptandı…

Yürütülen çalışmalar kapsamında KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan alınan HIV istatistiklerine göre, 1997’den - Mayıs 2018’e kadar saptanmış tüm HIV pozitif olgu sayısının 129 olduğu açıklandı. Bunların 63’ünün KKTC vatandaşı, 20’sinin konsomatris kadın, 13’ünün TC vatandaşı ve 33’ünün diğer ülke vatandaşı olduğu kaydedildi.

Dünyada 36.9 Milyon Kişi HIV ile Yaşıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM tarafından verilen bilgide, kronik HIV enfeksiyonu ve AIDS’in küresel bir sağlık problemi olarak ciddiyetini koruduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı (UNAIDS) 2017 yılı küresel veri raporuna göre günümüzde toplam 36.9 milyon HIV’le yaşayan bulunduğu, bu rakamın 1.8 milyonunu 15 yaşından küçük çocukların oluşturduğu kaydedildi. Dünyada her gün 1.8 milyon yeni olgu saptandığı ve 940 000 AIDS ile ilişkili hastalıklardan ölüm gerçekleştiği ifade edildi.

Tedavide Kullanılan İlaçlar Yüksek Başarı Gösteriyor…

Diğer yandan dünyada HIV’le yaşayan toplamın sadece %75’i statüsünü bilmekte ve test edilmesi gereken 9 milyonun üzerinde kişinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Halk sağlığının önemli bir göstergesi olan anitretroviral ilaçlara erişim, UNAIDS’in 2017 yılı sonu verilerine göre 21.7 milyon kişi için gerçekleştirildi. Bu veriler HIV’in küresel olarak durumunu yansıtırken aynı zamanda dinamiğinin sürekli izlendiğini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2016 yılında HIV/AIDS ölümcül hastalıklar listesinden çıkartılıp kronik hastalıklar listesine alındı. Bu değişimin en önemli nedeni HIV/AIDS tedavisinde kullanılan antiretroviral ilaçlara erişim ve yüksek tedavi başarısı olmasıdır.