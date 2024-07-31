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Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları ASET 2024 Konferansı’nda 6 Farklı Araştırmayı Paylaştı

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Dubai'de düzenlenen "ASET 2024 Konferansı"nda, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka ve çok kriterli karar verme uygulamalarıyla sağlık ve mühendislik alanlarında yürüttükleri altı multidisipliner araştırmayı bilim dünyasına sundu
Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları ASET 2024 Konferansı’nda 6 Farklı Araştırmayı Paylaştı

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, Dubai’de düzenlenen “ASET 2024 Konferansı”nda 6 farklı araştırmanın sonuçlarını bilim dünyası ile paylaştı!

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, Higher Colleges of Technology tarafından, Dubai’de düzenlenen “Bilim ve Mühendislik Teknolojisindeki Gelişmeler ASET 2024” başlıklı uluslararası konferansta Kuzey Kıbrıs’ı temsil etti.

Dünyanın birçok ülkesinden katılımcının yer aldığı konferansta, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, çok kriterli karar verme ve yapay zeka uygulamaları kullanarak sağlık ve mühendislik alanlarında yürüttükleri altı farklı multidisipliner araştırmanın sonuçlarını bilim dünyası ile paylaştı. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilber Uzun Özşahin’in oturum başkanlığı yaptığı konferansta, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel “Yapay Zeka Tabanlı Modellerin Geliştirilmiş Hibrit Tekniklerle Uygulanması ile Gelecekteki Olası Salgınların Kestirimi: Hangi Ajanlar ve Ne Zaman?” başlıklı bir sunum yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları Dubai’de bilimsel çalışmalarını paylaştı!

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, çok kriterli karar verme ve yapay zeka uygulamalarından faydalanarak, sağlık ve mühendislik alanlarında yürütülen multidisipliner çalışmaların sonuçlarını konferansta paylaştı. Gelecekteki pandemilerin yapay zeka ile kestirimi, karın Bilgisayarlı Tomografi (BT) taramalarının sınıflandırılmasında yapay zeka öğrenme modeli ile ilgili bilgilerin aktarıldığı konferansta, kalp ve kan damarlarıyla ilgili hastalıkların tahmininde yapay zeka kullanımını içeren konular ele alındı. Konferansta, ayrıca; çok kriterli karar verme yöntemi kullanılarak beyin kanserinin tanımı, teşhisi, tedavisi ve takibi için kullanılan biyolojik belirteçlerin karşılaştırması, meme kanseri ile ilgili tedavi protokollerinin karşılaştırılması, rahim ağzı kanserinde risk kıyaslaması konularını içeren birbirinden farklı altı araştırma sonuçları sunuldu. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bu çalışmaların sonuçları uluslararası saygın dergilerde de yayımlanacak.

Konferansta ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi ve Sharjah Üniversitesi araştırmacılarının, iki kurum arasındaki iş birliği protokolü kapsamında yürüttüğü ortak çalışmaların sonuçları da sunuldu.

Bilim ve mühendislik alanlarındaki en son gelişmeleri, yenilikleri ve araştırmaları bir araya getiren uluslararası konferans “Bilim ve Mühendislik Teknolojisindeki Gelişmeler ASET 2024 (Advances in Science and Engineering Technology ASET 2024)”, güncel teknolojik gelişmelerin paylaşımı için önemli bir platform oluşturuyor. Akademisyenler, araştırmacılar, mühendisler ve endüstri profesyonelleri için bilgi alışverişi ve iş birliği fırsatları sunan bu etkinlik, katılımcılara çalışmalarını sunma olanağı sağlıyor.

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