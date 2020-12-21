  • BIST 1.373
  • Altın 465,249
  • Dolar 7,6788
  • Euro 9,3632
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8’i yerel 19 vaka

Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları, TMC Mikrobiyoloji Sempozyumu’nda sunum gerçekleştirecek

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları, TMC Mikrobiyoloji Sempozyumu’nda “Bilimsel Verilerle KKTC’de COVID-19 Pandemisi” Sunumu Gerçekleştirecek.
Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları, TMC Mikrobiyoloji Sempozyumu’nda sunum gerçekleştirecek

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde COVID-19 ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaları ve elde edilen verileri Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti tarafından 25-27 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan “TMC 2020 Çevrimiçi Mikrobiyoloji Sempozyumu”nda paylaşacak.

Tıbbi ve klinik mikrobiyoloji alanında önde gelen uzmanları bir araya getirerek, 2020 yılı içerisinde mikrobiyoloji alanında yaşanan yeni gelişmelerle COVID-19 pandemisi ile ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu için ayrılan oturumda, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları  “Bilimsel Verilerle KKTC'de COVID-19 Pandemisi” başlıklı sunumu gerçekleştirecek.

COVID-19’la Mücadele Değerlendirilecek

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve DESAM Enstitüsü COVID-19 PCR Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Buket Baddal, Kuzey Kıbrıs'ta COVID-19 deneyimi ve ilk pozitif vakadan günümüze kadar ülkemizde olan gelişmeleri aktaracak. Aynı oturumda, DESAM Enstitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu’ndan Prof. Dr. Evren Hınçal da, salgın kontrolü ve izlenmesinde matematiksel modellemenin rolü üzerine çalışmaları paylaşacak. DESAM Enstitüsü, Tıpta Yapay Zeka Araştırma Grubu’ndan Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ise yapay zeka ve COVID-19 uygulamalarını içeren bir konuşma yapacak.

Sempozyum kapsamında, COVID-19 pandemisi, aşılar, salgınlar, küresel sağlık sorunları, mikrobiyota, sendromik yaklaşımlar, moleküler mikrobiyoloji, yapay zeka ve biyoinformatik gibi güncel konuları, Türkiye ve KKTC’nin alanlarında yetkin bilim insanları tarafından irdelenecek. Mikrobiyoloji camiasını ilgilendiren sorunlar farklı disiplinlerden gelen katılımcılarla birlikte tartışılacak.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Öğrencileri, KKTC’nin Yerli Otomobili GÜNSEL’in Sürüş Performansını Deneyimledi17 Aralık 2020 Perşembe 13:57
  • Yakın Doğu Kolejleri Yönetim Kurulu Heyeti, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğulları’nı ziyaret etti16 Aralık 2020 Çarşamba 16:24
  • Ödüllü Sanatçıların 2020’ye Veda Ettiği “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, YDÜ Hastanesi Sergi Salonunda açıldı16 Aralık 2020 Çarşamba 15:12
  • YDU DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “COVID-19’a Karşı Mutlaka Aşılanmalıyız15 Aralık 2020 Salı 14:29
  • Yakın Doğu Kolejleri Yönetim Kurulu Heyeti, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti15 Aralık 2020 Salı 13:34
  • Günsel Aile Kurulunun Aldığı Karar ile Müzeler Daire Başkanlığı’na Prof. Dr. Ali Efdal Özkul getirildi14 Aralık 2020 Pazartesi 17:48
  • KKTC'nin Yerli ve Milli Otomobili GÜNSEL, Dünya Basınında Büyük Ses Getirdi…14 Aralık 2020 Pazartesi 15:30
  • Yakın Doğu Enstitüsü AB Zirvesi Sonuçlarını Değerlendirdi13 Aralık 2020 Pazar 12:11
  • Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda 18 Aralık Cuma Günü Açılışı Yapılacak11 Aralık 2020 Cuma 11:44
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Federasyonları Başkanları Ülkemizin Yerli ve Milli Otomobili GÜNSEL’i Test Etti.10 Aralık 2020 Perşembe 17:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti