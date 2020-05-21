Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacılarından Dr. Buket Baddal’ın Hazırladığı  “Koronavirüsün KKTC’ye Girişi, Yayılımı ve Olası Salgınlara Karşı Yapılması Gerekenler” Başlıklı Raporu Yayımlandı....

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Enstitüsü, Moleküler Tıp Laboratuvarı sorumlusu Dr. Buket Baddal tarafından hazırlanan, KKTC’de görülen COVID-19 vakalarının ülkeye girişi, yayılma patterni, güncel durumu ve ileride görülebilecek olası salgınlara ülkemizin hazır olabilmesi için yapılması gerekenler hakkında hazırladığı bilimsel rapor yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tıp Dergisi Erciyes Medical Journal’ın Mayıs sayısında yayımlanan raporda, KKTC’de görülen indeks vakanın Almanya’dan gelen turist kafilesinden bir kişi ile ortaya çıktığı, ilk lokal vakanın ise İngiltere'den ülkeye dönen bir KKTC vatandaşının teması sonucu görüldüğü kaydedildi. Ülkede ortaya çıkan daha sonraki vakaların ise lokal bulaş yoluyla olduğu belirtilen raporda, 9 Mart 2020 tarihinde laboratuvar tanısı almış ilk vakanın görülmesiyle birlikte alınan sıkı izolasyon önlemlerinin, bunun yanı sıra 13 Mart 2020’de saptanan ilk lokal vaka sonrasında yapılan temaslı takibinin KKTC’de geniş çapta bir bulaşı önlediği ifade edildi.

25 Nisan 2020 tarihine kadar olan COVID-19 verilerini inceleyenen raporda, ülkede toplam 108 COVID-19 tanısı almış hasta olduğu ve iki Alman ile iki KKTC vatandaşı olmak üzere toplamda 4 COVID-19 bağlantılı ölüm gerçekleştiği kaydedildi. Raporda, o tarihteki verilere dayanarak popülasyonun %2.34’ünün teste tabii tutulduğu bildirildi.

Alınan Tedbirler Virüsün Yayılarak Bulaşını Önledi...

KKTC’de COVID-19’u önleme kapsamında alınan tedbirlerin, özellikle elzem olmayan iş yerlerinin kapatılması, toplu yapılabilecek sosyal etkinliklerin ve toplantıların yasaklanması, ülkeye uluslararası uçak ve gemi seferlerinin durdurulması, ülkeye gelen KKTC vatandaşlarına uygulanan 14 günlük karantina süreci, 23 Nisan 2020 tarihinde uygulamaya giren kısmi ve 1 Nisan tarihinden itibaren uygulanan tam sokağa çıkma yasağı, ilçelerarası seyahatin kısıtlanması ve son olarak 24 Nisan 2020’de uygulamaya giren kamusal alanlarda maske takme zorunluluğu ile asemptomatik veya presemptomatik kişilerden kaynaklanabilecek olası bulaşın önüne geçildiği rapor edildi.

Çoklu Testlerin Birarada Yapılabileceği Yeni Nesil Teknolojiler Gerekiyor...

Raporda, KKTC’de moleküler mikrobiyoloji analizlerinin koordineli bir şekilde yapılabileceği referans laboratuvarlarının kurulmasının ve çoklu testlerin bir arada yapılabileceği yeni nesil dizileme teknolojilerinin ülkeye kazandırılmasının, ileriki olası salgınlarla mücadelede büyük önem taşıdığı belirtildi.