Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Yeni Akademik Döneme Hazır

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile ilgili önemli bilgiler veren Dekan Prof. Dr. Hakkı Mirici, topluma faydalı ve insani değerleri bilen bireyler yetiştirmek istediklerini söyledi.

YÖK ve YÖDAK tarafından onaylı programları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en köklü Eğitim Fakültesi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Mirici, uluslararası niteliklere sahip öğretim üyeleriyle kaliteli, çağdaş bir eğitim vereceklerini belirtti.

Mezunlara Diploma ile Ek Mesleki Sertifika Şansı Sunuluyor...

Prof. Dr. Hakkı Mirici, mezunlarına diplomalarının yanı sıra en az bir ek mesleki sertifikaya da sahip olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli eğitim kurumları ile ikili anlaşmalar çerçevesinde iş garantili sertifikalar kazandırdıklarını aktrararak, öğrencilerin ve akademik personelin de katılımıyla yılda en az iki kez düzenledikleri “Dekan ile Buluşma” toplantılarında, öğrencilere kariyer planlama ve eğitim süreçlerini değerlendirme olanağı sağladıklarından bahsetti.

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Mirici sözlerine şöyle devam etti “Near East University Online Journal of Education” isimli bilimsel bir akademik dergisi bulunan fakültemizde ayrıca eğitim camiasının bilgi ve deneyim paylaşmını destekleme amaçlı yılda bir kez “International Conference on Interdisciplinary Educational Relations (ICIER)” konferansı düzenliyoruz. Fakültemizin, diğer uluslararası akreditasyonların yanı sıra, YÖK tarafından tanınan EBDAD akreditasyon sürecinde programlara sahip, Üniversitemizin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde çeşitli sertifika programları da açtık. Mezunlarımızın, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi olanağına da sahip olduğu fakültede üniversitemizin Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile her yıl yeni programlar üzererinde de detaylı çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Çok sayıda uluslararası kurumsal ortaklığı bulunan fakültemiz, erişelebilir yönetim, paylaşımcı akademik ortam, üretken eğitim, mutlu fakülte ilkelerini benimsemekte, Üniversitemizin eğitim adına sunduğu tüm yeniliklere katılımı ve örnek fakülte olma kararlılığını sürdürmektedir.”