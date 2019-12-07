Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi 6. Uluslararası Mevlana Sempozyumu’na imza atiyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, “Hz. Mevlana ve Medeniyetlerde Vefa” başlıklı etkinlik, 10-11 Aralık 2019 tarihleri arasında Konya Selçuk Üniversitesi himayesinde yapılacak. Türkiye, KKTC, İran, Azerbaycan, Pakistan, Hindistan ve Balkanlardan akademisyenlerin katılacağı sempozyumda, Mevlana ile ilgili araştırmacı ve bilim insanları da Konya’da bir araya gelecekler.

2018 yılında Konya Selçuk Üniversitesi, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ile imzalanmış olan anlaşma çerçevesinde yürütülen bilimsel ve kültürel alanlardaki işbirlikleri doğrultusunda, 6. Uluslararası Mevlana Sempozyumu’nun bu yıl Konya Selçuk Üniversitesi’nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Mevlana’nın Sözleri ve Anlatıları Bildirilerle Sunulacak…

Yakın Doğu Üniversitesi, Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı, Prof. Dr. Ghadir Golkarian sempozyumla ilgili yaptığı açıklamada, 6. Uluslararası Mevlana Sempozyumu’nda Mevlana’nın günümüze ışık tutan birçok sözü ve anlatılarının sempozyumda sunulacak bildirilerde yer alacağını söyledi.

etiren Prof. Dr. Golkarian, “Günümüz koşulların ağır ve çileli gidişatına bakıldığında, Mevlana’nın sözleri ve anlatılarındaki insan-toplum sorumluluğu ve medeniyetlerin pozitif anlayış ve diyalog yoluyla gerek politik, gerekse sosyal alanlarda sorunların çözümündeki nitelik ve nicelikler bilim insanlarının odak noktalarıdır” dedi.

Prof. Dr. Ghadir Golkarian, Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi’nin 2015 yılında faaliyete başladığından beri gerek yurtiçi gerekse yurtdışı üniversite ve bilimsel kuruluşlarla sanat, edebiyat, kültür, tarih alanlarında araştırma ortamları sağladığını belirterek, İran, Türkiye, Azerbaycan, Irak, Pakistan ve Bosna Hersek üniversiteler ile de bilimsel çalışmalar sürdürüldüğünü, yapılan kongre ve sempozyum bildirilerinin de yayınlanarak gelecek kuşaklara ışık tuttuğunu aktardı.