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Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları ürettikleri bilimi sosyal medya aracılığıyla tüm dünya ile paylaşacak

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Yakın Doğu Üniversitesi akademik araştırmalara erişim kolaylığı sağlamak ve araştırmacılar arasındaki işbirliğine olanak sağlamak amacıyla Bilim Ağı – Near East Scientists on Social Media facebook ve instagram (NeuSciSocMed) sayfasını hayata geçirdi.
Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları ürettikleri bilimi sosyal medya aracılığıyla tüm dünya ile paylaşacak

Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin araştırma sonuçlarının sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere duyurulması amacıyla kurulan NeuSciSocMed ağı ile akademisyenler, bilim insanları, araştırmacılar ve öğrencilere hakemli akademik dergilerde yayımlanan bilimsel makalelerin özetlerine açık erişim imkanı sağlanacak.

Bilimsel bilgiye ulaşmada Bilim insanları ve araştırmacılar için profesyonel bir sosyal medya sayfası olan NeuSciSocMed, akademik alanlarda sosyalleşmeye ve paylaşıma izin vererek, öğrencilerin makale tarama ve makalelere ulaşmasına da olanak sağlayacak.

Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Yer alan Makaleler Dünyaya Açılacak…

4’üncü Nesil Üniversite Modeli ile akademik çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas alan Yakın Doğu Üniversitesi, akademisyenlerin yaşam, sağlık, tıp, mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında Web of Science ve Scopus’ta uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki bilimsel yayınlarını dünyada erişime açmış olacak.

NeuSciSocMed, akademisyenlerin alanlarını ilgilendiren en son bilimsel yayınlardan haberdar olmasını ve aynı konuyu çalışan akademisyenlerle iletişim kurarak çalışmalarını zenginleştirme ve araştırma sorunlarına çözüm bulabilmeye imkan tanıyacak.

Nitelikli yayın sayısını artırarak dünya üniversiteleri ile yarışacak ilk 500 üniversite arasına girmeyi hedefleyen Yakın Doğu Üniversitesi, tüm akademisyenleri, bilim insanlarını ve öğrencileri bilimsel verilerin paylaşılacağı NeuSciSocMed platformunda buluşturmayı amaçlıyor.

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