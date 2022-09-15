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Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanlarının COVID-19 sürecinde hazırladığı 375 makale, dünyanın en saygın dergilerinde yayımlandı

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Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanlarının COVID-19 sürecinde hazırladığı 375 makale, aralarında Lancet ve Nature’ın da yer aldığı dünyanın en saygın dergilerinde yayımlandı
Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanlarının COVID-19 sürecinde hazırladığı 375 makale, dünyanın en saygın dergilerinde yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanlarının COVID-19 sürecinde hazırladığı 375 makale, aralarında Lancet ve Nature’ın da yer aldığı dünyanın en saygın dergilerinde yayımlandı

Yıllık makale sayısı 1.600 bandını aşan ve açık ara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en üretken üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin, COVID-19 sürecinde yürüttüğü bilimsel çalışmalar sonucunda kaleme alınan makale sayısı 375’i buldu. Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanlarının imza attığı COVID-19’la ilgili makaleler Lancet, Lancet Microbe, Nature ve Journal of Infection gibi alanının en saygın Tıp Dergilerinde yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, bir yandan KKTC’nin Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK tarafından akredite edilen tek laboratuvarında geliştirdiği yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, koruyucu burun spreyi, taşınabilir ve hastane tipi solunum cihazları gibi önemli projelerle pandemi sürecinin yönetilmesinde toplumsal fayda üretecek projelere imza atarken diğer yandan bu çalışmaları imza attığı makalelerle bilim dünyası ile paylaştı.

Pek çoğu yapay zekadan da faydalanılarak hazırlanan COVID-19 makaleleri, pandeminin ekonomik yönlerinden virüsün genetik analizlerine, KKTC’deki vaka seyrinin incelenmesinden tanı ve tedavi yöntemlerinin etkinliğine kadar oldukça geniş bir konu yelpazesine sahip.

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Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “COVID-19 sürecinde imza attığımız çalışmalar, gelecekte yaşanabilecek benzer salgınlarda yol gösterici olmaları açısından büyük bir öneme sahip.”

Bütün dünya ve insanlığı etkileyen COVID-19’un ve pandemiye neden olan SARS-CoV-2’nin anlaşılabilmesi ve virüsle mücadele edilebilmesi için, ilk günden itibaren çok yönlü bir şekilde bilimsel araştırmalar yürüttüklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilim insanlarımızın yürüttüğü bu çalışmalar, bir yandan COVID-19 sürecini yönetmeye dönük projelere dönüşürken diğer yandan çalışmalarımızın sonuçlarını hazırladığımız bilimsel makalelerle, bütün insanlığın hizmetine sunmak üzere bilim dünyası ile paylaştık” ifadesini kullandı.

2021’de KKTC üniversitelerin yayımladığı makalelerin yüzde 51’ine tek başına Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin imza attığını da hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Özellikle COVID-19 sürecinde imza attığımız çalışmalar, gelecekte yaşanabilecek benzer salgınlarda yol gösterici olmaları açısından büyük bir öneme sahip” dedi. 

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