Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, 20 Haziran’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği desteklemek amacıyla her yıl düzenlediği Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, 20 Haziran’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere pek çok davetlinin katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 17’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle verilemeyen ödüller de bu yıl sahiplerine verilecek.

Dr. Suat Günsel Bilim Ödülü ilk kez verilecek

Bu yıl beşincisi verilecek Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’nde; Yayın Ödülü, Yayın Onur Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü ve Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü kategorilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez En Etkili Araştırmacı Ödülü, En İyi Akademik Performans Ödülü ve Dr. Suat GÜNSEL Bilim Ödülü kategorilerinde de ödül verilecek. Törende; 2020 ve 2021 akademik performans verileri baz alınarak yedi kategoride yaklaşık 250 akademisyen ödüllendirilecek.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, bilimsel üretime verdiğimiz değerin en önemli sembolü olarak sahiplerini bulacak.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği ile Times Higher Education ve AD Scientific Index gibi önde gelen uluslararası yükseköğretim derecelendirme kurumlarının hazırladıkları global üniversite sıralamalarında dünyada ilk 500 üniversite arasında yer aldığına vurgu yaparak, “Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Akdeniz’in en önemli bilim merkezlerinden birine dönüştürmek için öncülük ediyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacı ve akademisyenlerinin, etki derecesi yüksek akademik yayınlarda yer bulan makale sayısının 2021’de 1.600 bandını aştığını da hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Bu üretkenlikle, KKTC üniversitelerinin 2021’de yayımladığı makalelerin yüzde 51’ine tek başına Yakın Doğu Üniversitesi kaynaklık etti” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 20 Haziran’da beşinci kez verilecek Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ile ilgili ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni, uluslararası bilim dünyasının çok önemli bir parçası haline getiren bilim insanlarımızı onurlandırmak ve genç akademisyen ve araştırmacılarımızı cesaretlendirmek için düzenlediğimiz Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, bilimsel üretime verdiğimiz değerin en önemli sembolü olarak sahiplerini bulacak” değerlendirmesini yaptı.