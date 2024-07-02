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Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ve Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Sahiplerini Buluyor

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Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ve Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası, 4 Temmuz’da İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Törenin ardından Güzel Sanatlar Haziran Sergisi sanatseverlerle buluşacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ve Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Sahiplerini Buluyor

Gelenekselleşen Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ile Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası, 4 Temmuz’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak!

Ödül töreninin ardından “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi” sanatseverlerle buluşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği desteklemek amacıyla gelenekselleştirdiği Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ile Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Pek çok davetlinin katılımı ile düzenlenecek tören, 4 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’de Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bilim insanlarının 7 kategoride ödüllendirileceği törenin ardından, saat 18.30’da Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerini bir araya getirecek olan “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi” açılışı yapılacak.

Dr. Suat Günsel Bilim Ödülü’nün yanında altı kategoride ödül verilecek!

Bu yıl yedinci kez verilecek Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’nde Yayın Ödülü, Yayın Onur Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü ve Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü, En Etkili Araştırmacı Ödülü, En İyi Akademik Performans Ödülü olmak üzere altı kategoride ödül verilecek. Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’nin yanı sıra bu yıl üçüncüsü verilecek olan ve yaşam boyu sadece bir kez hak kazanılan “Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası” da sahibini bulacak.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, bilim insanlarımızın emeklerini taçlandırmak ve genç araştırmacılarımıza ilham vermek amacıyla büyük bir titizlikle belirleniyor.”

Bilimsel üretkenliğin toplumsal ilerlemenin en temel dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bilimin rehberliğinde gelişen toplumlar, sadece ekonomik ve teknolojik anlamda değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da büyük adımlar atar. Bu bağlamda, bilim insanlarımızın yaptığı çalışmalar, bugünü ve geleceği şekillendiriyor” ifadesini kullandı.

“Bilim insanlarımızın özverili çalışmalarını takdir etmek ve teşvik etmek amacıyla gelenekselleştirdiğimiz Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, bilim insanlarımızın emeklerini taçlandırmak ve genç araştırmacılarımıza ilham vermek amacıyla büyük bir titizlikle belirleniyor” diyen Prof. Dr. Günsel, “Yaşam boyu sadece bir kez hak kazanılabilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası ise bilimsel mükemmeliyeti ve sürdürülebilir bilimsel üretkenliği teşvik etme amacımızı simgeliyor” ifadesini kullandı.

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