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Yakın Doğu Üniversitesi Canik’e Potayı Göstermedi…

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Yakın Doğu Üniversitesi Canik’e Potayı Göstermedi…
Yakın Doğu Üniversitesi: 90- Samsun Canik Belediyespor: 40

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 16. haftasında sahasında Samsun Canik Belediyesporu konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, rakibini 50 sayı farkla 90-40 yendi. Yakın Doğu Üniversitesi bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Samsun Canik Belediyespor da 9. kez mağlup oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Quanitra Hollingsvorth, Cansu Köksal, Bahar  Çağlar beşiyle başladı. Maçta periyotları; 27-11, 54-19, 71-30 ve 90-40 önde bitiren Yakın Doğu Üniversitesi, rakibine ribauntlarda 56-33, asistte 32-5 üstünlük sağladı. Yakın Doğu Üniversitesinde Sandrine Gruda 21 sayı ile en skorer isim olurken, Courtney Vandersloot 9 asist üretti.

Karşılaşmaya ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi etkili başlayarak oyun kontrolünü ele aldı. Rakibine birinci periyot boyunca pota altında sadece 11 sayı şansı verdi.

İkinci periyotta da maçı lehine çeviren Yakın Doğu Üniversitesi iyi oyununu ve savunmasını koruyarak rakibine 8 sayı vererek maçın ilk yarısında 54-19 üstünlük sağladı. 
Üçüncü periyotta deneyim farkını ortaya koyan ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi mücadelesinde skor üretmeye devam etti ve final periyoduna 71-30 önde gitti. 

Son periyotta da maçta diriliğini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi skorda 50 sayı fark yaratarak  baştan sona üstünlük kurduğu maçtan 90-40 galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Sandrine Gruda 21 sayı 8 ribaunt, Quanitra Hollingsworth 16 sayı, 3 ribaunt, Kayla McBride 13 sayı, 7 ribaunt, 4 asist,  Jantel Lavender 12sayı, 5 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 10 sayı, 8 ribaunt, Courtney Vandersloot 7 sayı, 6 ribaunt, 9 asist ile oynadı.

Samsun Canik Beledşyespor’da; Gizem Yavuz 10 sayı, 6 ribaunt, Duygu Fırat 8 sayı,  9 ribaunt, Yasemin Dalgalar 7 sayı, 3 ribaunt, Tan White 6 sayı, 3 ribaunt kaydetti.

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