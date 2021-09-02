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Yakın Doğu Üniversitesi, COVID-19 aşı çalışmalarına başladı

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Yakın Doğu Üniversitesi, Viral Aşılar Araştırma ve Üretim Merkezi kurarak COVID-19 aşısı geliştirmek için çalışmalara başladı. KKTC’nin yerli COVID-19 aşısını üretecek merkezde, pek çok viral hastalık için de aşı geliştirilecek
Yakın Doğu Üniversitesi, COVID-19 aşı çalışmalarına başladı

Yakın Doğu Üniversitesi, başta COVID-19 olmak üzere pek çok viral hastalıkta kritik öneme sahip aşı geliştirme ve üretme konusunda önemli bir adım atarak “Viral Aşılar Araştırma ve Üretim Merkezi” kurdu. KKTC’nin yerli COVID-19 aşısını geliştirmek için çalışmalara başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, kurulan merkezde COVID-19’la birlikte pek çok viral hastalık için de aşı geliştirecek.

Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz kitini de üreterek KKTC Sağlık Bakanı’nın onayı ile kullanmaya başlamıştı. Ayrıca Perugia Üniversitesi, Avrupa Biyoteknoloji Derneği (EBTNA) ve İtalyan MAGI Group ortaklığında geliştirdiği COVID-19 önleyici nazal spreyi de kısa süre önce KKTC’de kullanıma sunmuştu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yerli otomobilimiz GÜNSEL’imiz ve kendi PCR kitimizin ardından, yerli kaynaklarla geliştirerek üreteceğimiz kendi COVID-19 aşımıza da sahip olacağız.”

Viral Aşılar Araştırma ve Üretim Merkezi kurarak COVID-19 aşı çalışmalarına başladıklarını açıklayan açıklayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi'nin bilimsel altyapısı ve bilim üretme kapasitesinin geldiği noktanın verdiği cesaretle büyük bir atılımın eşiğindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yerli otomobilimiz GÜNSEL’imiz ve kendi PCR kitimizin ardından, yerli kaynaklarla geliştirerek üreteceğimiz kendi COVID-19 aşımıza da sahip olacağız” ifadesini kullandı.

Geliştirilecek COVID-19 aşısının KKTC’nin dünya sahnesinde var olma mücadelesine de büyük bir katkı yapacağını söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Viral Aşılar Araştırma ve Üretim Merkezi’mizde üretilecek viral aşılar akademik ve ekonomik anlamda, ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayacak” dedi. Bağımsızlığın temelinde kendi halkının ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesinin yattığını vurgulayan Prof. Dr. İrfan Sut Günsel, “Bu başarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz, bugüne kadar COVID-19 aşısı üretmeyi başarabilen Almanya, Çin, Rusya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin arasına çok yakında Türkiyemizle birlikte adını yazdırarak dünyadaki saygınlığını da kat be kat artıracak” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Viral Aşılar Araştırma ve Üretim Merkezi ile COVID-19 aşısı ile birlikte pek çok viral hastalıkla ilgili aşı çalışmaları yapacağız.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise kurulan Viral Aşılar Araştırma ve Üretim Merkezi ile COVID-19 aşısı ile birlikte pek çok viral hastalıkla ilgili aşı çalışmaları yaparak önemli bilimsel projelere imza atacaklarını vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti ile COVID-19 önleyici nazal spreyin kısa süre önce kullanılmaya başlamasıyla KKTC’nin çok önemli bir ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “KKTC’nin yerli aşılarını geliştirip üreterek, üniversitemizin bilimi toplum sağlığını gözeterek, halkın kullanımına sunacağı eşsiz bir projeye daha imza atacağız” ifadesini kullandı. 

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