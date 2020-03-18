Yakın Doğu Üniversitesi Covid-19 Salgınına Karşı Mücadeleye Destek Veriyor

Geliştirilmiş haliyle saniyede 20 trilyona yakın işlem ve veri analizi yapma kapasitesiyle dünyanın en güçlü bilgisayarları arasında bulunan Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezinde bulunan Süper Bilgisayar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından panedemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs mücadelesinde kullanılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Süper Bilgisayar, SARS-CoV-2 virüsünün salgına neden olduğu Yeni Koronavirüs adıyla bilinen COVID-19 hastalığına karşı Rosetta@home projesinin, Baker laboratuvarında yürütülen viral protein incelenmesinde kullanılıyor. Yapılacak incelemeler sonucunda elde edilecek bilgiler, Yeni Koronavirüse karşı yeni aşıların ve antiviral ilaçların tasarımına rehberlik etmek için kullanılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Süper Bilgisayarı araştırmaya dahil olduğu 36 saatten kısa süre içerisinde 150,19 katrilyon matematiksel işlemin yapılmasını sağlayarak, işlem sonuçlarını Rosetta@home projesinin sunucularına aktardı.

SALGIN HASTALIKLAR ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR

Rosetta@home, Berkeley Network Computing, Açık Altyapı (BOINC) platformunda, virüslerin protein yapısının üç boyutlu şekilerinin belirlenmesi için tahmini dağıtılmış bir hesaplama projesidir. Rosetta@home projesi bugüne kadar Alzheimer, HIV, sıtma gibi hastalıklar üzerine çalışmalar yaptı. Rosetta @ Home Projesinin Coronavirus ile mücadelesinde virüsü oluşturan proteinlerin nasıl göründüğü ve nasıl işlev gördüğü hakkında hızlıca bilgi edinmesi rolünü üstleniyor.

DAHA ÖNCE EBOLA SALGINI İÇİN KULLANILDI

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezinde 2007 yılında konuşlandırılmış olan Süper Bilgisayar, daha önce Batı Afrika’da başlayıp tüm dünyayı tehdit altına alan ölümcül Ebola virüsü ve türevlerine karşı acilen bilimsel bir çare üretilmesi amacıyla ABD merkezli olarak dünya çapında başlatılan kampanyada kullanılmıştı.

PROF. DR. İRFAN SUAT GÜNSEL: TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

İnsanlık tarihinin büyük küresel salgınlarından bir tanesi haline gelen Yeni Koronavirüse karşı ülkelerin güvenliklerini sağlamaya çalışırken bilim insanlarının da Koronavirüsü ile ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam ettiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, hastalığın önlenmesine karşı bilimsel olarak yürütülen çalışmalara Yakın Doğu Üniversitesi olarak destek verdiklerini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezinde bulunan Süper Bilgisayarın, yeni Koronavirüs ile ilgili aşı ve antiviral ilaçların geliştirilmesi çalışmalarını rehberlik edecek verilerin elde edilmesi için araştırma projesinde kullanıldığını belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Süper Bilgisayarın Yeni Koronavirüsünün sahip olduğu başak proteinlerinin incelenmesinde matematiksel verileri ölçtüğünü kaydetti.

Ülkemizde de görülen virüsle ilgili salgının önlenmesi adına tüm çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Önceliğimiz çalışanların ve öğrencilerimizin sağlığını korumak. Dünyada hızla yayılmaya başlayan COVID-19 salgını nedeniyle üniversitede gerekli tüm tedbirleri aldık. Yeni Koronavirüse karşı öğrencilere, akademisyenlere, velilere, idari kadroya ve çalışanlarımıza bilgilendirici konferans, seminer ve toplantılar düzenledik. Kamuoyunu bilgilendirici afiş, duyuru ve video filmleri hazırladık. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanemizde görevli Enfeksiyon uzmanları ile Tıp Fakültesi ile diğer fakültelerimizde görev yapan hocalarımız ülkemizde Yeni Koronavirüse karşı başlatılan mücadelede oluşturulan Bilim Kurulu’nda yer alarak yapılması gerekenlerle ilgili kamuoyunu bilgilendiriyorlar. COVİD-19 hastalığı olarak anılan Koronavirüse karşı gerek üniversite gerekse Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak ülkemizin geçirdiği bu zorlu süreci atlatması için tüm imkanlarımızı seferber ettik.” diye konuştu.