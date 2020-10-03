  • BIST 1.145
  • Altın 474,617
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü’nden Ülkemizdeki COVID-19 Salgınıyla İlgili Önemli Açıklama

» »
Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Estitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koronavirüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren “R0” değerinin  1.45’e düştüğü bilgisini verdi.
Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü’nden Ülkemizdeki COVID-19 Salgınıyla İlgili Önemli Açıklama

Korona Virüs Bulaştırıcılık Sayısı Düşüyor:  “RDeğeri 1.45...”

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Estitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koronavirüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren “R0” değerinin  1.45’e düştüğü bilgisini verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Matametiksel Modelleme grubu araştırmacıları, Prof. Dr. Evren Hınçal, Yrd. Doç. Dr. Bilgen Kaymakamzade ve Nezihal Gökbulut, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, 2 Ekim 2020 tarihi itibarı ile Rdeğerinin 1.45 seviyesine gerilediğini belirttiler.

Rdeğeri ile yürütülen çalışma ile ilgili olarak Prof. Dr. Evren Hıncal, “9 Mart 2020 tarihinden itibaren Covid-19 salgınını SEIR modeli ile takip ediyoruz. Salgının ikinci aşaması olan 1 Temmuz açılımı ile salgında temel bulaşıcılık  sayısı olarak bilinen R0 değeri KKTC’de 2.06’ya ulaştı. 22 Eylül itibarı ile düşüşe geçen Rdeğeri, 2 Ekim 2020 tarihinde 1.45 olarak belirlendi. Alınan tedbirlerin ve halkın bu tedbirlere uymasının sonuç verdiğini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteren R0 değeri, ülkedeki vaka sayısı, asemptomatik vakalar, hastalığı hafif ve ağır geçirenler, ölenler ve iyileşenler dikkate alınarak hesaplanıyor.

 

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “DESAM Enstitüsü Olarak 22 Eyül’den Sonra R0 Değerinin Düşeceğini Öngörmüştük...”

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Ensitütüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu’nun yürüttüğü çalışmalarda ülkenin Rdeğerinin 22 Eylül itibarı ile düşüşe geçeceğini ön görmüştük. Yapılan hesaplamalarda, 15 Eylül 2020 tarihinde ülkemize ait R0 değeri 2.06 olarak belirlendi ve bu değer bir kişinin virüsü 2 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyordu. Modele göre alınan tedbirler ve halkın kurallara uyması ile birlikte vaka sayılarında ve R0  değerinin düşeceği öngörümüzü yaptığımız yeni hesaplamalarda doğruladık. Bu sayı, virüsün kaç kişiye bulaşabileceği konusunda bir fikir vermesinin yanı sıra salgın sırasında alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğunu da ortaya koyuyor. Bu bağlamda tedbirlere uyulması büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Daire Başkanlığı Kuruldu02 Ekim 2020 Cuma 10:44
  • Yakın Doğu Üniversitesinin COVID-19’u Önlemeye Yönelik Proje Ortağı Olduğu Koruyucu “Burun Spreyi”nin Güvenirlilik Testleri Tamamlandı.01 Ekim 2020 Perşembe 14:49
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi Online Kayıtları Devam Ediyor.29 Eylül 2020 Salı 11:01
  • YDU'den kalp sağlığı günü açıklaması.Kalp sağlığımızı nasıl korumalıyız?28 Eylül 2020 Pazartesi 16:29
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin Sprey Projesine Avrupa’dan Ödül28 Eylül 2020 Pazartesi 16:07
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencisi Covid-19 projesi ile Uluslararası Eczacılık Federasyonu Bursu Aldı27 Eylül 2020 Pazar 14:14
  • Suat Günsel:‘Komşumuzun istediğinin yarısını istiyoruz.’25 Eylül 2020 Cuma 15:40
  • Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Öğrenci Birliği Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF)’na Üye Oldu...21 Eylül 2020 Pazartesi 17:15
  • ​​​​​​​Yakın Doğu Üniversitesi’nden Korona Virüse Karşı Umut Veren Proje...20 Eylül 2020 Pazar 15:52
  • YDÜ yüz yüze eğitime hazır19 Eylül 2020 Cumartesi 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti