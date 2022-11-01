Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İzmir'den Ödülle Döndü

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir’de gerçekleştirilen 4. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi’nden ödülle döndü

Yapay zeka ve 3D baskı teknolojilerinin hızla gelişmesi, hastaya özel tasarımlarla oluşturulan tedavi materyallerinin üretimini kolaylaştırmasıyla diş hekimliği alanında önemli değişiklikler yaratıyor. Yapay zeka alanındaki çalışmaları ve geliştirdiği teknolojilerle adından sıkça söz ettiren Yakın Doğu Üniversitesi de yapay zeka ve 3D baskı teknolojilerinin gücünü diş hekimliği alanına da taşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, yapay zeka kullanılarak oluşturulan STL modellerinin, hastadan alınan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüleri ile uyumluluğunu ölçmek amacıyla yapılan çalışma, İzmir’de gerçekleştirilen 4. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi’nden ödülle döndü. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Seçil Aksoy ve Yrd. Doç. Dr. Beste Kamiloğlu’nun danışmanlığında, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kaan Orhan, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Şevki Bayrakdar ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Arş. Grv. Dr. Afra Alkan’ın katkıları ile Yakın Doğu Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Dt. İsmet Ersalıcı tarafından gerçekleştirilen sözlü sunum kongrede ikinci en iyi sözlü sunum ödülü aldı.

Yazılım programları ve web tabanlı yapay zeka dental tanı aracı ile üretilen STL modelleri kullanılarak yapılan lineer ölçümlerin güvenilirliğini ölçmeyi amaçlayan çalışma, toplam 100 konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntüsü analiz edilerek yapıldı. Çalışmanın sonucunda STL görüntülerinin ölçülen mesafeler açısından ölçümleri olduğundan fazla veya az gösterme eğiliminde olduğunu belirledi.

Doç. Dr. Özay Önöral: “Yeni teknolojilerin kullanım deneyimlerini zenginleştirmeye yönelik akademik çalışmalarımızı da bilim dünyası ile paylaşıyoruz.

Başta yapay zeka olmak üzere gelişen teknolojilerin meslekte yarattığı değişimleri yakından takip ederek eğitim ve uygulama çalışmalarına adapte ettiklerini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özay Önöral, “Diş hekimliğinde kullanılan yeni teknolojileri, tam donanımlı diş hastanemizde uygulamaya dönüştürerek öğrencilerimize meslek hayatına tam olarak hazır olacakları bir ortam yaratmak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliğine de değinen Doç. Dr. Önöral, “Diğer yandan, imza attığımız, yeni teknolojilerin kullanım deneyimlerini zenginleştirmeye yönelik akademik çalışmalarımızı da bilim dünyası ile paylaşıyoruz. Değerli akademisyenlerimizin 4. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi’nde ödüle layık görülen çalışması da buna iyi bir örnek. Emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi