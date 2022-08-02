Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyeti Altuğra'nın Katılımıyla Gerçekleşti

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezunları düzenlenen törende mezun öğrenciler diplomalarını aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Nina Koçubey tarafından keman dinletisi gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın da katıldığı mezuniyet törenine birçok misafir ve öğretim üyesi de katıldı.

Törenin açılış konuşmalarını, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra gerçekleştirirken, tüm mezunlar adına Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

birincisi Esra Erkan duygularını dile getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin İngilizce programını birincilikle bitirerek genel sıralamada da fakülte üçüncüsü olarak mezun olan Lana Mohammed Taha ise uluslararası öğrenciler adına konuştu.

Konuşmaların ardından tüm mezun öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy eşliğinde, diş hekimliği andı ederek diplomalarını aldı.

İzlem Gürçağ Altuğra: “Siz değerli gençlerimiz, hekimliğin sadece bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu unutmayın.” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Yakın Doğu

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmaya iki mutluluğu aynı anda yaşadığını söyleyerek başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kattığı anlam ve önemi vurgulayan Bakan İzlem Gürçağ Altuğra, “Bugün iki mutluluğu bir arada yaşamanın sevincini yaşıyorum. İlk olarak bir anne olarak kızım Şerife İlke Altuğra’nın bu güzide üniversiteden,diş hekimi ünvanı ile mezun olmasının mutluluğudur. İkincisi ise, bir siyaset kadını olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü Sayın Dr. Suat Günsel’in, sıfırdan başlayarak büyük bir inanç ve büyük bir azimle; hem KKTC’de hem de uluslararası eğitim camiasında bir marka konumuna getirdiği Yakın Doğu Üniversitesi’nin ülkemize getirdiği başarıların gururu” dedi.

Bakan İzlem Gürçağ Altuğra konuşmasında mezunlara seslenerek, “Siz değerli gençlerimiz, hekimliğin sadece bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu unutmayın. Giydiğiniz beyaz önlüğün sorumluluğunu her zaman hatırlayınız. Bir Sağlık Bakanı olarak, bu zorlu yolu başarıyla yürüdüğünüz için sizleri tebrik ediyorum. Meslek hayatınızda her daim üstün başarılar diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Kendinize öyle bir misyon edinin ki, dünyayı değiştirin.” Mezuniyet töreninde öğrencilere seslenen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, konuşmasına “Bugün sizlere baktığımda otuz dört yıl öncesine gidiyorum.Ben de sizin şu yaşadığınız heyecanı yaşıyordum. Biliyorum ki, sizler de şu anda gururla hüznü aynı anda yaşıyorsunuz” sözleriyle başladı.

Dünyanın hızlı bir şekilde gelişip, değiştiğini söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mezunlara sürekli öğrenmeye açık ve korkusuz olmalarını söyleyerek “Biliyorum ve inanıyorum ki, kendi tecrübelerinizi biriktirecek ve kendi yolunuzu en doğru şekilde kendiniz bulacaksınız. Hayat ve dünya her zaman sizin bir adım önünüzde ilerleyecek. İşte bu yüzden, sizler her zaman açık fikirli, öngörülü, değişen, gelişen, sorgulayan, eleştiren ve eleştiriye açık bireyler olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Her mesleğin kendi içinde zorlukları olduğuna da değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Hangi meslekten olursanız olun, birçok zorlukla karşılaşacaksınız. Belki de pes etme noktalarına geleceksiniz. Her ne olursa olsun, geminizin dümenini asla bırakmayın. Sorunların nedenlerine odaklanmak sizleri bu sorunların birer parçası haline getirir. Sizler sorunu araştırın ve çözüme odaklanın. Kendinize öyle bir misyon edinin ki, dünyayı değiştirin. Kalıpları yıkarak, kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy: “Eminim ki, mesleki uygulamalarınızda hastalara ve topluma karşı dürüst olacak, bilgi ve becerilerinizi hasta ve toplum sağlığı için kullanacaksınız. Dilerim ki başarılarınız daim olsun.”

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, konuşmasına Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2021-2022 bahar dönemi mezuniyetinde, 96’sı ingilizce programdan, 196’sı türkçe programdan olmak üzere 292 mezun verdiklerini belirterek başladı. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2007’de kurulduğunu belirten Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, “Fakültemiz bugüne kadar 1395lisans ve 76 doktora mezunu vermiştir” dedi. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, mezun öğrencilere seslenerek “Siz, değerli mezunlarımız, insanlık var olduğu sürece, etiğe özellikle de hekimlik etiği ilkelerine ihtiyaç duyacaksınız. Eminim ki,

mesleki uygulamalarınızda hastalara ve topluma karşı dürüst olacak, bilgi ve becerilerini hasta ve toplum sağlığı için kullanacaksınız. Dilerim ki başarılarınız daim olsun” ifadelerini kullandı.

Esra Erkan: “Ne sahip olduğumuz beceriler ne de şans tek başına başarıyı getiremez. Bence başarının gerçek sırrı, bu mesleğe inanmak ve çalışmaktır.” Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin türkçe programını birincilikle bitiren Esra Erkan, tüm mezunlar adına yaptığı konuşmasına “Hepimiz farklı şehirlerden, diş hekimi olabilmek için geldik. Hepimizin hayalleri ve hedefleri vardı. Şimdi o hayallere kavuşmanın heyecanı içindeyiz” sözleri ile başladı. İnsan sağlığının hafife alınacak bir konu olmadığını belirten Esra Erkan, “Hekim olmanın ağır sorumluluğunu, eğitim hayatımızın ilk günden beri hissettik. Beş yıllık bu zorlu eğitim sürecinde birçok zorlukla karşılaştık. Tüm bunlara rağmen donanımlı hekimler olabilmek için özveri ile çalıştık. Ne sahip olduğumuz beceriler ne de şans, tek başına başarıyı getiremez. Bence başarının gerçek sırrı bu mesleğe inanmak ve çalışmaktır” dedi.

Empati yeteneklerini asla kaybetmeyeceklerini ve tedavi edecekleri her hastanın yerine kendilerini koyarak, hastaların yaşam kalitelerini en yüksekte tutmaya çalışacaklarını söyleyen Esra Erkan, “Fikirleri ve düşünceleri aydın, çağdaş birer hekim olarak bizleri yetiştiren ve bilgilerini bizden esirgemeyen kıymetli hocalarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Lana Mohammed Taha: “Hocalarımızın özverili destekleri ile mesleki anlamda yetkin, hastalarıyla empati kurabilen ve mesleğe aşık diş hekimleri olarak mezun oluyoruz.” Yakın Doğu Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin İngilizce programını birincilikle bitirerek genel sıralamada da fakülte üçüncüsü olarak mezun olan Lana Mohammed Taha ise konuşmasında mezuniyet gururunu yaşamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasında ailesine, arkadaşlarına ve hocalarına teşekkür ederek başladı. Beş yıllık zorlu bir eğitimi geride bıraktıklarını söyleyen Lana Mohammed Taha, hocalarının özverili destekleri ile mesleki anlamda yetkin, hastalarıyla empati kurabilen ve mesleğe aşık diş hekimleri olarak mezun olduklarını ifade etti.