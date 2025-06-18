Yakın Doğu Üniversitesi, Dünyanın En Etkili 43’üncü Üniversitesi Seçildi!

Küresel Sıralamada Büyük Başarı: Yakın Doğu Üniversitesi Dünyanın En Etkili 43’üncü Üniversitesi!

Times Higher Education’ın İstanbul’da düzenlenen “Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi”nde açıkladığı “2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en etkili 43’üncü üniversitesi olarak yer aldı.

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın bu yıl ilk kez, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği “Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi” 110 ülkeden 5 bini aşkın uluslararası temsilciyi bir araya getirdi. Türkiye ve Kıbrıs başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden üniversiteyi İstanbul’da buluşturan kongrede, “2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nın sonuçları da açıklandı.

Times Higher Education’ın dünya genelinde 2,318 üniversitenin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusundaki etkinliklerini değerlendirdiği araştırmada Yakın Doğu Üniversitesi (Near East University) dünya genelinde 43’üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Yakın Doğu Üniversitesi, 100 üzerinden 92.8 puan elde ederek dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. Sıralamada geçen yıla göre 250 basamak yükselen Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu performansı değerlendirmeye alınan üniversite sayısının 355 arttığı bir yılda sergilemesi ise bu yükselişin önemini bir kat daha artırdı.

Dünya genelinde en etkili 43’üncü üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özelinde bakıldığında da listede yer aldığı 5 ana kategorinin dördünde dünyanın en etkili ilk 50 üniversitesi arasında yer aldı.

Kaliteli Eğitim’de dünyada 13’üncü!

Yakın Doğu Üniversitesi, eğitimden sağlığa, toplumsal cinsiyet eşitliğinden sürdürülebilir şehirlere kadar birçok alanda, küresel etkinliğini aldığı derecelerle bir kez daha kanıtladı. “Kaliteli Eğitim” kategorisinde 13’üncü sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” kategorisinde de dünyanın en etkili 15’inci üniversitesi olarak gösterildi. Sanat ve toplumsal mirasın gelişimine öncülük eden çalışmalarıyla bölgesel, toplumsal ve küresel ölçekte ilerlemeye yön veren üniversitelerin sıralandığı “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” kategorisindeki yeri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin merkezine kültür sanatı alan kampüsünün de bir yansıması.

Times Higher Education’ın açıkladığı “2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda Yakın Doğu Üniversitesi, “Hedefler İçin Ortaklıklar” kategorisinde de on basamaklık önemli bir yükselişle 35’inci sıraya yerleşti. “Sağlık ve Refah” kategorisinde 48’inci sıraya yükselen Yakın Doğu Üniversitesi, sağlık alanındaki araştırmaları ve sağlık hizmetlerine katkılarıyla öne çıkarken; “Cinsiyet Eşitliği” kategorisinde ise 57’inci sırada yer alarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine olan duyarlılığını ve bu alandaki kararlılığını gösterdi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bu başarı, eğitimde kaliteye, bilimsel üretkenliğe, toplumsal sorumluluğa ve sürdürülebilir kalkınmaya duyduğumuz bağlılığın küresel ölçekteki bir yansımasıdır.”

Times Higher Education tarafından açıklanan “2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda dünya genelinde en etkili 43’üncü üniversite olarak gösterilmekten gurur duyduklarını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Elde ettiğimiz sonuçlar yalnızca üniversitemiz için değil, ülkemiz ve bölgemiz adına da büyük bir gururdur. Bu başarı, eğitimde kaliteye, bilimsel üretkenliğe, toplumsal sorumluluğa ve sürdürülebilir kalkınmaya duyduğumuz bağlılığın küresel ölçekteki bir yansımasıdır” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Günsel, “Kaliteli eğitimi kampüs sınırlarının ötesine taşıyan, sanatla iç içe, topluma dokunan bir üniversite inşa etme vizyonumuzun doğruluğunu bir kez daha teyit eden bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Aldığımız sonuçlar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumsal ilerlemeye öncülük etme gücüyle de ön plana çıktığını ortaya koyuyor.”

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın “Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi”nin ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılmasının önemine değinen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Türkiye’nin bu anlamlı kongreye ev sahipliği yapması adına büyük emekler veren Yükseköğretim Kurulumuza teşekkür ediyoruz” dedi.

Dünyanın en etkili 43’üncü üniversitesi olarak gösterildiğimiz “2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması” sonuçlarının İstanbul’da açıklanmasının mutluluklarını bir kat daha büyüttüğünü söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Üniversitemizin, dünya genelinde 2,318 üniversitenin değerlendirildiği bir sıralamada 43’üncü sırada yer alması, bilimsel üretimimizin, eğitim kalitemizin ve sürdürülebilirlik odaklı politikalarımızın uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösteriyor” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Aldığımız sonuçlar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumsal ilerlemeye öncülük etme gücüyle de ön plana çıktığını ortaya koyuyor. Sürdürülebilirlik ilkelerini temel alan çalışmalarımızı daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.