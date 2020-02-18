Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç İle İlgili Tüm Çalışma Alanlarında Çalışmalarını Yürütebilme Donanımına Sahip Yeni Mezunlarını Verdi…

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2019-2020 Güz Dönemi mezunları İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirilen mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Filiz Meriçli Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı vuruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Nina Koçubey tarafından sunulan keman dinletisinin ardından konuşmalara geçildi. Törende, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile öğrenciler adına Fatima Nasiru Ahmed ve Arkan Qasim Lateef birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. İhsan Çalış; “Multidisipliner ve özgün bir eczacılık eğitimi aldınız…”

Törenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, mezunlara seslenerek, multidisipliner ve özgün bir eczacılık eğitimi alarak, teorik ve pratik derslerin yardımıyla, aktif öğrenme yöntemlerinden yararlanılarak, benzersiz yetkinlikler kazandıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Çalış, “Topluma karşı mesleki sorumluluğu olan, farklı bilimlerden edindiği bilgileri kullanabilen, bu bilgileri birlikte yorumlayabilen, sorunları tespit edebilen, analiz becerilerini geliştirebilen, ahlaki ve etik değerlere uygun hareket edebilen eczacılar olacaksınız. Kazanmış olduğunuz bu özelliklerle, yaşamınız boyunca, diğer meslekler arasında çok farklı bir konumda olduğunuzu anlayacaksınız. Çünkü eczacılık eğitimi her açıdan çok zengin ve çok disiplinli bir yapıya sahiptir. Umarım bu farkı hissedebilir ve değerini takdir edebilirsiniz. Yapmanız gereken, sürekli eğitimi benimseyerek kazandığınız yetkinlikleri yaşam boyu sürdürmek ve geliştirmektir” dedi.

Öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çalış, mezun öğrencilere gelecekteki kariyerlerine bu bilinçle başlamalarının önemli olduğunu, kendilerini sürekli geliştirmelerini, insanlara sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için hizmet etmeyi amaçlayan saygın bir meslek olan Eczacılık mesleğinin yükümlülüklerini ve beklentilerini karşılamalarını öğütledi.

Prof. Dr. İhsan Çalış, öğrencilere iyi bir eczacı olma yanında, gelecekteki yaşamlarında iyi bir insan olarak yollarına devam etmelerini, başkalarını dinlemeyi ve anlamayı öğrenmelerini, kendilerini sorgulamalarını ve yenilemeyi de hatırlattı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Yakın Doğu Üniversitesi, Bilim, Ar-Ge ve Sanata Dünya çapında ciddi katkılar sağlıyor...”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yalnızca bilime ve Ar-Ge’ye değil, sanata da dünya çapında ciddi anlamda katkılar sağladığını dile getirerek, varlığımızın tıpta, bilişimde, teknolojide ve sanatta ürettiğimiz sürece devam edeceğini söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Uzun zamandır Ar-Ge’ye önemli yatırımlar yapan Üniversitemiz bir yandan Robotik futbol takımıyla dünya şampiyonluklarını elde ederken, bir yandan da güneş enerjili arabalar RA-25 ve RA-27 ile yeni bir geleceğin tohumlarını atmıştır. RA-25 ve RA-27 ile başlayan Ar-Ge süreçlerini takiben, 109 mühendisimizin gecesini gündüzüne katarak geliştirdiği ilk yerli elektrikli arabamız Günsel de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yakın Doğu Kampüsünde müzeler bölgesi oluşturuyoruz. Kampüsteki Müzeler Bölgesin’de Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ve KMSM faaliyet gösterecek” dedi.

Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğrenci birliklerinin Dünya Öğrenci Federasyonuna üyeliklerini sağladıktan sonra tüm dünya ile staj ve araştırma değişimini başlattıklarını da dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, başlattıkları Erasmus Plus programı ile şu an Üniversite hastanesinde Litvanya tıp fakültesinden 2 öğrencinin staj yaptığını belirtti. Fas’da yapılan Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrenci Federasyonu genel kurulunda da Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Birliğinin de tam üyeliğe kabul edildiğini, bu fakültedeki öğrenciler için de tüm dünyayla staj değişim programı başlatıldığını söyledi.

Konuşmasının sonunda mezun öğrencileri kutlayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, yollarının açık olmasını diledi.

Diplomalar Takdim Edilerek Mesleki Yemin Edildi…

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Banu Keşanlı tarafından mezunlara diplomaları verildi. Diploma takdimi sonrası mezun öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim dalı Başkanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü eşliğinde “Eczacılık Yemini” yaptı. Tören mezunların kep atma merasimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.