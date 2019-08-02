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Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi Meral Akıncı’yı ziyaret etti

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Toplumun her alanında insan hakları çerçevesinde engelli haklarını takip etmek kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’ya ziyarette bulundu
Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi Meral Akıncı’yı ziyaret etti

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,       Prof. Dr. Zehra Altınay başkanlığındaki EHİK üyeleri; Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz,            Doç. Dr. Fevzi Kasap, Doç. Dr. Hatice Bebiş, Doç. Dr. Nazım Burgul, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar ve Uz. Şahin Akdağ, Meral Akıncı’ya, komitenin engelli haklarını izleme ve denetleme kapsamında gönüllü çalışmalarıyla ilgili misyon ve vizyonu aktardı.

Engellilere Yönelik Yürütülen Faaliyetler Övgü Aldı…

Yakın Doğu Üniversitesi’nin engellilere yönelik tüm faaliyetlerini takdirle izlediğini belirten Meral Akıncı, 2013 yılından itibaren Center of Excellence Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin yaptığı çalışmalara destek sağlayıp her türlü etkinliğe katılmaya gayret gösterdiğini söyledi.

Akıncı son zamanlarda eksikliği giderilmesi gereken izleme ve örnek olaylar üzerinden toplumu dönüştürecek çalışmaların da komite aracılığıyla yapılacağını öğrenmekten son derece mutluluk duyduğunu belirten Akıncı, böylesi oluşuma vesile olan yöneticileri ve akademisyenleri kutladı.

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