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Yakın Doğu Üniversitesi FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupasında Finali Rus Takım Dynamo Kursk İle Oynayacak…

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Yakın Doğu Üniversitesi FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupasında Finali Rus Takım Dynamo Kursk İle Oynayacak…
FIBA Kadınlar EurCup Kupasının sahibi olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar ve Euroleague Kadınlar şampiyonu arasında oynanan Süper Kupa’da Rus takım Dynamo Kursk ile rakip oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, EuroCup final açında Bellona AGÜ’yü yenerek EuroCup şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Süper Kupa’ya gitmeye hak kazandığı ve FIBA Avrupa tarafından organize edilen, basketbol kadınlar Süper Kupa turnuvasında Dynamo Kursk ile mücadele edeceği belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi bu mücadeleden galip gelmesi durumunda Türkiye Kadınlar Kupası ve EuroCup Avrupa Kupası’nın ardından Süper Kupa’yı da müzesine götürecek.

İlk olarak 2009 yılında oynan Süper Kupa Şampiyonluğunu bugüne kadar, UMMC Ekaterinburg, Spartak Moskov Region, Perfumerías Avenida, ZVVZ USK Praha takımları kazandı.

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