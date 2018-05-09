Yakın Doğu Üniversitesi finale doğru

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi, play-off yarı final üçüncü maçında deplasmanda Çukurova Basketbol ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi maçtan 64-76 galip ayrıldı. Yakın Doğu Üniversitesi seride 2-1 öne geçti. Serinin dördüncü maçı, Cuma günü saat 19.00’da Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda oynanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Bahar Çağlar, Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Quanitra Hollingsvorth ve Sandrine Gruda beşiyle başladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin asist ve ribauntlarda rakibine üstünlük sağladığı maçta periyotları 9-16, 28-42, 49-57 ve 64-76 üstün tamamlandı. Maçın en skorer ismi Çukurova Basketbol’da 20 sayı ile Dimond De Shields olurken Yakın Doğu Üniversitesinde Quanitra Hollignsvorth 18 sayı, 10 ribaunt ile double double yaptı, Courtney Vandersloot ise 10 asist kaydetti.

Quanitra Hollignsvorth ile Erlana Larkins’in hava atışıyla başlayan maçta ilk hücumu alan Yakın Doğu Üniversitesi Holligsvorth’le açılışı yaptı(2-0). Maçta geride kalan bir buçuk dakikada Çukurova Basketbol skor üretemedi. Periyotta üç buçuk dakika geride kalırken 0-6 Yakın Doğu Üniversitesi üstünlüğü sağlandı. Çukurova Basketbol maçtaki ilk basketini dört dakikanın ardından Larkins ile buldu(2-6). Periyotta son 2.41’e 4-11’lik skorla Yakın Doğu Üniversitesi üstünlüğü ile gidildi. Yakın Doğu Üniversitesi periyodu 9-16 önde kapattı.

İkinci periyotta da hücum ribaundlarda etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi ilk iki dakikada skoru 11-20’ye taşıdı. Yakın Doğu Üniversitesi 7.19 geçilirken rakibi ile farkı çift hanelere çıkardı(13-25). Çember altını etkili kullanan Yakın Doğu Üniversitesi periyodun son 5 dakikasına 18-29 önde girdi. Periyotta 3.04’e girilirken Yakın Doğu Üniversitesi skoru 23-35’e taşıyınca molaya gidildi. Oyunca akışı sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi soyunma odasına 28-42 üstün gitti.

Üçüncü periyoda 14 sayı farkla giren Yakın Doğu Üniversitesi maçtaki üstünlüğünü koruyarak 41-50 skor kaydetti. Yakın Doğu Üniversitesi periyodu 49-57 önde kapattı.

Dördüncü periyodun ilk beş dakikası 57-67 geçildi. Oyunu domine eden eden ve pas rotasyonunu etkili sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile farkı açmaya devam ederek son üç dakikaya 57-73’lük skorla girdi. Yakın Doğu Üniversitesi maçı 64-76 kazandı.

Öne Çıkanlar…

Çukurova Basketbol’da; Diamond Shields 20 sayı, 8 ribaunt, Alina Iagupova 12 sayı, 5 asist, Erlana Larkins 11 sayı, 9 ribaunt, Emel Gürel 5 sayı ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Quanitra Hollingsvort 18 sayı, 10 ribaunt, Kayla McBride 15 sayı, 4 ribaunt, Jantel Lavender 14 sayı, 4 ribaunt, Courtney Vandersloot 5 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Olcay Çakır Turgut 12 sayı, 7 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.