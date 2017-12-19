Yakın Doğu Üniversitesi Fransız rakibini ağırlıyor…

FIBA Kadınlar Euroleague’de geçen sekiz haftada elde ettiği yedi galibiyetle mücadele ettiği B grubunda liderliğini devam ettiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 9. hafta karşılaşmasında Fransa’nın BLMA takımını konuk ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi-BLMA müsabakası, 20 Aralık 2017 Çarşamba günü, KKTC saati ile 17.30, TSİ ile 18.30’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Karşılaşma, BRT1 HD ve www.fiba.com web adresinden naklen yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi İstikrarını Koruyor

Yakın Doğu Üniversitesi kadın basketbol takımı mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Euroleauge’de toplamda sadece 2 yenilgi alırken, oyuncuların form durumlarıyla da göz dolduruyor.

Takımın yıldız oyun kurucusu Courtney Vandersloot Euroleague’de bugüne kadar sahaya çıktığı maçlarda 13.6 sayı, 7.8 asist, 5.1 ribaunt ortalamalarıyla oynarken, hem Euroleauge hem de Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde asist kategorisinde ilk sırada bulunuyor. WNBA’de sergilediği performansla ABD Milli Takımı seçmelerine çağrılan Kayla McBride ise Euroleague’de elde ettiği 17.3 sayı ortalaması ile ligin en skorer ilk 3 oyuncusu arasında yer alıyor.

Zafer Kalaycıoğlu: “Hedefimiz Play-off’lara kalmak…”

Euroleague’deki gidişatlarını, hedeflerini ve ev sahipliği yapacakları BLMA maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenötü Zafer Kalaycıoğlu, hedeflerinin play-off’lara kalmak olduğunu söyledi.

İtalya’da Famila Schio gibi zorlu bir deplasmanda maçı kazanarak önemli engellerden birini geçtiklerini ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, kendi sahalarındaki maçlara odaklanacaklarını söyledi.

Euroleague’de Play-off sonrası final-four hedeflediklerini dile getiren Kalaycıoğlu, “Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için öncelikli odağımız kendi evimizdeki maçları kazanmak. Ardından da iki deplasman maçından da galibiyetle dönmek istiyoruz. Çalışmalarımızı haftalar ilerledikçe yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Önümüzde zorlu rakipler var ve mücadelesi yüksek maçlar bizleri bekliyor. Rakiplerimizin mücadelesine aynı şekilde cevap verebilmek için en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Hem takım olarak hedeflerimizi gerçekleştirmek hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesi olarak yeni başarılar elde etmek istiyoruz. Yeni kupalar kazanmak için son ana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.