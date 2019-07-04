Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç, öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Tören’de, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptılar.

“Sanatçı, Toplumda Uzun Çalışma ve Gayretlerden Sonra Işığı Anında İlk Hisseden İnsandır.”

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç konuşmasında, mezun öğrencilere seslenerek bilimde, teknolojide, sağlıkta, sanatta büyük projeler gerçekleştiren öncü, atılımcı, yenilikçi bir üniversitenin mezunları olacaklarını dile getirerek, sanatın önemine vurgu yaptı.

Prof. Aygenç şöyle konuştu: “Ne mutlu ki sizler de buradan hayatınızın yeni bir dönemine yol alacaksınız. Ne mutlu sizlere ki sanata bulanmış, sanat üretiminin sihirli keyfini tatmış ve bunu devam ettireceğine inandığımız pırıl pırıl arkadaşlarımıza sanat sürecinin bu aşamasını tamamladıkları için diplomalarını takdim edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve gayretlerden sonra ışığı anında ilk hisseden insandır’ der. Uzun çabalardan sonra ve uzun süreçlerden sonra sözün altını özellikle çizmek isterim. Çünkü biz, sizler uzun sürecin bir noktasını burada tamamlamış oluyoruz. Sanatla ilgili çalışmalarınız, gayretleriniz mutlaka bundan sonrada devam edecektir.”

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Yakın Doğu Üniversitesi’nde 7 Müze Hayat Bulacak…”

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, Yakın Doğu Üniversitesi dendiği zaman akla hep bilim, sanat ve eğitim geldiğini ifade ederek, eğitimde kardeş Girne Üniversitesi ile birlikte formal üniversal eğitimi sürdürürken stratejilerinin 2-60+ yaş arası eğitim olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “O nedenle bu dönemin başında 60 yaşın üzerindeki bireyler için; +60 Tazeleme Üniversitesi’ni açtık. 6-17 yaş çocuklarımız için Çocuk Üniversitesini açtık. Dünya üniversiteleri içerisinde ilk 500 ‘e girme ve sürdürülebilir olarak orada kalmak ise diğer önemli hedefimizdir” dedi.

Sanat alanında da çok önemli bir proje hayata geçirerek Müzeler Bölgesi oluşturulduğunu dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Tarihi Müzesi ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi’nde 7 müze hayat bulacak. Orta Doğu’da, Orta Asya’dan Akdeniz’e bir sanat köprüsü inşa ediliyor. Tüm Türk Cumhuriyetler ve Türkiye sanatçıları ile birlikte bizim sanatçılarımız bu köprüyü oluşturuyor. 15 Kasım 2020’de Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışı olacak ve bu açılışa kadar hedeflenen eser sayısı 20 bin” diye konuştu.

Sözlerinin sonunda mezun olan öğrencileri kutlayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, aileleri ve öğretim görevlilerine de teşekkür etti.

Dereceye Giren Mezunlara Madalyaları ve Diplomaları Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilere rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından madalyaları ve diplomaları takdim edildi. Ardından diploma törenine geçildi. Öğrencilere diplomalarının takdim edilmesi ile mezuniyet töreni sonra erdi. Daha sonra Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mezunlarının bitirme projelerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.