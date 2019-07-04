  • BIST 99.432
  • Altın 254,085
  • Dolar 5,5897
  • Euro 6,3062
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç, öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

1-004.jpeg

 

Tören’de, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptılar.    

 

“Sanatçı, Toplumda Uzun Çalışma ve Gayretlerden Sonra Işığı Anında İlk Hisseden İnsandır.”

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç konuşmasında, mezun öğrencilere seslenerek bilimde, teknolojide, sağlıkta, sanatta büyük projeler gerçekleştiren öncü, atılımcı, yenilikçi bir üniversitenin mezunları olacaklarını dile getirerek, sanatın önemine vurgu yaptı.

Prof. Aygenç şöyle konuştu: “Ne mutlu ki sizler de buradan hayatınızın yeni bir dönemine yol alacaksınız. Ne mutlu sizlere ki sanata bulanmış, sanat üretiminin sihirli keyfini tatmış ve bunu devam ettireceğine inandığımız pırıl pırıl arkadaşlarımıza sanat sürecinin bu aşamasını tamamladıkları için diplomalarını takdim edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve gayretlerden sonra ışığı anında ilk hisseden insandır’ der. Uzun çabalardan sonra ve uzun süreçlerden sonra sözün altını özellikle çizmek isterim. Çünkü biz, sizler uzun sürecin bir noktasını burada tamamlamış oluyoruz. Sanatla ilgili çalışmalarınız, gayretleriniz mutlaka bundan sonrada devam edecektir.”

 

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Yakın Doğu Üniversitesi’nde 7 Müze Hayat Bulacak…”

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, Yakın Doğu Üniversitesi dendiği zaman akla hep bilim, sanat ve eğitim geldiğini ifade ederek, eğitimde kardeş Girne Üniversitesi ile birlikte formal üniversal eğitimi sürdürürken stratejilerinin  2-60+ yaş arası eğitim olduğunu belirtti.

 

Prof. Dr. Şanlıdağ; “O nedenle bu dönemin başında 60 yaşın üzerindeki bireyler için;  +60 Tazeleme Üniversitesi’ni açtık. 6-17 yaş çocuklarımız için Çocuk Üniversitesini açtık. Dünya üniversiteleri içerisinde ilk 500 ‘e girme ve sürdürülebilir olarak orada kalmak ise diğer önemli hedefimizdir” dedi.

 

Sanat alanında da çok önemli bir proje hayata geçirerek Müzeler Bölgesi oluşturulduğunu dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Tarihi Müzesi ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi’nde 7 müze hayat bulacak. Orta Doğu’da, Orta Asya’dan  Akdeniz’e bir sanat köprüsü inşa ediliyor. Tüm Türk Cumhuriyetler ve Türkiye sanatçıları ile birlikte bizim sanatçılarımız bu köprüyü oluşturuyor. 15 Kasım 2020’de Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışı olacak ve bu açılışa kadar hedeflenen eser sayısı 20 bin” diye konuştu.

Sözlerinin sonunda mezun olan öğrencileri kutlayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, aileleri ve öğretim görevlilerine de teşekkür etti.

Dereceye Giren Mezunlara Madalyaları ve Diplomaları Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilere rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından madalyaları ve diplomaları takdim edildi. Ardından diploma törenine geçildi. Öğrencilere diplomalarının takdim edilmesi ile mezuniyet töreni sonra erdi. Daha sonra Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mezunlarının bitirme projelerinden oluşan  serginin açılışı gerçekleştirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunlari diplomalarini aldi01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:11
  • Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, XI. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu’nda temsil edildi01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51
  • Kazakistanlı sanatçıların resim sergisi Hasan Taçoy tarafından açılacak29 Haziran 2019 Cumartesi 14:21
  • Ebeveynler Çocukları İle Yaz Tatilini Nasıl Geçirmeli?29 Haziran 2019 Cumartesi 13:55
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin 4’üncü nesil eczacıları meslek yemini etti29 Haziran 2019 Cumartesi 13:34
  • Kazakistan Sanatçısı Nelli Bube’nin resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı28 Haziran 2019 Cuma 16:50
  • Dünyaca ünlü CERN Araştırmacısı Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde atom altı parçacıkların gizemli dünyasını anlattı28 Haziran 2019 Cuma 16:28
  • YDÜ Robot Futbol Takımı NEUIslanders’in hedefi dünya şampiyonluğu ünvanını korumak28 Haziran 2019 Cuma 10:52
  • YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları diplomalarını aldı27 Haziran 2019 Perşembe 16:50
  • YDÜ'de düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nda yapilan bildiriler İtalyan Büyükelçi’ye sunuldu27 Haziran 2019 Perşembe 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti