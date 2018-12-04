Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Bafra Sağlık Merkezi Açılıyor

Bafra Oteller Bölgesi’nde, 7 Gün 24 Saat Ambulans Hizmetleri ile Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunulacağı YDÜ Hastanesi’ne Bağlı Bafra Sağlık Merkezi Çok Yakında Hizmet Vermeye Başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, temel olarak acil sağlık hizmetlerinin verileceği merkezde, 7 gün 24 saat bölgedeki acil vakalara müdahalede bulunmak üzere ambulans konuşlandırılacak.

Farklı Branşlarda Poliklinik Hizmetleri

Açılış ile birlikte sunulmaya başlanacak acil sağlık hizmetlerine ek olarak hafta içi günlerde dönüşümlü olarak dahiliye, kulak burun boğaz ve dermatoloji poliklinik hizmetleri de verilecek. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı laboratuvar hizmetlerinin de yer alacağı Bafra Sağlık Merkezi’nde, yakın zamanda diğer branşlarda poliklinik hizmetleri verilmesi de planlanıyor.

İskele İlçesi ve Bafra Bölgesi Halkına 7/24 Sağlık Hizmeti

Bafra Oteller Bölgesi’ndeki otel çalışanları ve müşterileri ile İskele ilçesi geneli olmak üzere Mehmetçik ve Büyükkonuk’a bağlı civar köylerdeki bölge halkına 7/24 acil sağlık hizmetleri sunmak amacıyla hizmete girecek Bafra Sağlık Merkezi’nde, ihtiyaç duyulması halinde hastaların Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne transferleri gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Ada Genelindeki 4. Sağlık Merkezi

Bafra Oteller Bölgesi’nde açılacak olan Bafra Sağlık Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı sağlık merkezlerinin 4.sü olacak. Güzelyurt ve çevre bölgelere hizmet vermek üzere açılan Güzelyurt Dispanseri, Gazi Mağusa’da sağlık hizmetlerini sürdüren Mağusa Dispanseri’nin ardından Bafra’da hizmete girecek olan Bafra Sağlık Merkezi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ada genelinde 4 merkezde hizmette olacak. Bilindiği üzere Girne Bölgesi’nde de tam donanımlı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde tüm branşlarda halka hizmet veriliyor.