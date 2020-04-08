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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimleri Üniversite Hastanelerinin Sunduğu Ücretsiz Hizmetler Hakkında Bilgi Verdi

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimleri Üniversite Hastanelerinin Sunduğu Ücretsiz Hizmetler Hakkında Bilgi Verdi
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimleri Üniversite Hastanelerinin Sunduğu Ücretsiz Hizmetler Hakkında Bilgi Verdi

Mütevelli Heyeti Tarafından Alınan Kararla, Tüm Halka Acil Servislerde, Onkoloji ve Diyabet Hastaları ile Hamilelere ise Rutin Muayene ve Laboratuvar Tetkiklerinde Ücretsiz Hizmetler Sunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimleri Prof. Dr. Müfit C. Yenen ve Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Bu Hizmetlerin Kapsamı Hakkında Açıklamalarda Bulundu.

Prof. Dr. Nail Bulakbaşı; “Halkımızın Acil Servislerimizden Alacakları Ayaktan Sağlık Hizmetlerini Ücretsiz Sunuyoruz.”

Covid-19 nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin pandemi hastanesi olarak ilan edildiğini hatırlatan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, devlet hastanesinin pandemi görevi bitene kadar, halkın, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi acil servislerinin ayaktan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceğini söyledi.  Öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayeti bulunanlar hariç tüm hastaların, her iki hastanenin acil servislerine başvurabileceğini kaydeden Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, devlet hastanesinin pandemi görevi bitene kadar bu uygulamanın devam edeceğini bildirdi.  Prof. Dr. Nail Bulakbaşı acil servislerde ücretsiz kapsamındaki hizmetlerle ilgili ise şöyle devam etti; “Acil servislerimize başvuran hastalarımızın ilk tanı için gerekli olan doktor muayenesi, laboratuvar tetkikleri ve radyolojik işlemleri yanında, ayaktan alacakları tedavi hizmetleri için gerekli olan her türlü medikal işlem ücretsiz hizmetler kapsamındadır.” 

Prof. Dr. Müfit C. Yenen; “Kanser ve Diyabet Hastaları ile Hamileler için İmkanlarımızı Seferber Etmiş Durumdayız.”

Covid-19 salgınının bütün dünyada insanların yaşantılarını zorlaştırdığını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen ise özellikle kanser hastaları, diyabetik hastalar ve hamileler gibi kontrollerini düzenli yaptırması gereken kişilerin enfeksiyon riski nedeniyle yaşantılarının daha da zorlaştığını belirtti.  Mütevelli heyetinin aldığı kararlar doğrultusunda bu hasta gruplarına yardımcı olmak için mevcut imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Müfit C. Yenen, bu hasta gruplarına pandemi süresince her iki hastanede de ücretsiz muayene imkanı sağladıklarını belirtti.  Belirtilen hasta gruplarına sağlanan imkanlar hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Müfit C. Yenen; “Pandemi süresince bu hastalarımızın hem muayeneleri hem de muayene esnasında gereken rutin tetkikleri uzmanlarımız tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır.  Hastalarımızın hizmetlerden yararlanabilmeleri için ise üniversite hastanelerimizden randevu almaları yeterlidir.  Biz bu süreçte herkes evinde ve güvende kalsın istiyoruz.  Ama ihtiyacı olanlar için bizler hastanelerimizde, görevlerimizin başındayız” ifadelerini kullandı.

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