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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi “Yakın Sağlık” Dergisinin 14’üncü Sayısını Yayımladı

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi “Yakın Sağlık” Dergisinin 14’üncü Sayısını Yayımladı...
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi “Yakın Sağlık” Dergisinin 14’üncü Sayısını Yayımladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin toplumda sağlık bilincini güçlendirmek amacıyla altı ayda bir yayımladığı “Yakın Sağlık” dergisinin 14’üncü sayısı çıktı. Tıp dünyasındaki son yenilikleri okurları ile paylaşan Yakın Sağlık’ı ücretsiz olarak okumak mümkün. Derginin 14’üncü sayısında başta dünya genelinde etkisini sürdüren COVID-19 olmak üzere beslenmeden diş sağlığına; cilt bakımından çocuk hastalıklarına kadar pek çok konu farklı yönleriyle ele alınıyor.

COVID-19 günlerinde sağlık

Yakın Sağlık’ın yeni sayısında COVID-19 farklı yönleri ve etkileri ile ele alınıyor. Konuyla ilgili en ilgi çekici içeriklerden biri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Gün’ün “COVID-19 günlerinde hamilelik” yazısı. Prof. Dr. Gün, bugüne kadar yapılan vaka araştırmalarından bilgiler vererek COVID-19’un hamileler üzerindeki etkileri ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıyor. Yrd. Doç. Dr. Didem Muallaaziz ise COVID-19’la birlikte günlük hayatın parçalarından birine dönüşen maske kullanımının cilt üzerindeki etkilerini ve “maskne” olarak adlandırılan maska kullanımının neden olduğu aknelerle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini açıklıyor. Uzm. Dr. Oğuz Han Edebal, COVID-19’la mücadelede çok önemli bir yeri olan laboratuar çalışmalarını “Perde Arkası” başlığı ile ele alırken, Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, pandemi döneminde evde hareketsiz kalan kişiler için egzersiz önerileri sıralıyor. Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Denizgil Evre ise COVID-19’un psikiyatrik bozukluğu olan kişiler üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Sağlıkta yapay zeka

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı’nın sağlık sektöründeki yapay zeka destekli uygulamalar ile yapay zekanın sağlık hizmetlerini nasıl dönüştüreceğini ele aldığı yazısı “Sağlıkta Yapay Zeka” da mutlaka okumanız gereken içeriklerden. Prof. Dr. Bulakbaşı yazısında yapay zeka destekli sağlık hizmetleri ile yakın gelecekte hastaların evlerinde takip ve tedavi imkanı bulacaklarını, hastalık nedenlerine yönelik önleyici tedavilerin gelişeceği ve özel uzmanlık gerektiren karmaşık işlemlerin uzaktan erişim yoluyla yaygınlaşacağı tespitini yapıyor.

Zengin içeriği ile tamamen ücretsiz

Yakın Sağlık’ın 14’üncü sayısında; göz hastalıkları, diş sağlığı, çocuk sağlığı, cilt sağlığı, beslenme, kadın hastalıkları, obezite gibi pek çok konuda konunun uzmanlarından ufuk açıcı yazılar yer alıyor. Ayrıca dergide yer alan otomobil ve gezi sayfaları da sağlığınız ile ilgili bilgilenirken eğlenceli zaman geçirmenizi sağlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin altı ayda bir yayımladığı dergiyi, hastanenin internet sitesi üzerinden online olarak okumak da mümkün.

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