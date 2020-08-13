Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde Üç Boyutlu Tümör Ameliyatı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi’ne Üst Damakta Şişlik Şikayeti ile Başvuran Derviş Yeğen’in, Yapılan Biyopsi Sonucunun Tümörü İşaret Etmesi Üzerine, NEU 3D Laboratuvarı Tarafından Hastanın Tomografi Görüntülerinden Kafatasının 3 Boyutlu Modeli Yapıldı. Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir ve Ekibi Tarafından Model Üzerinden Ameliyat Planlandı. Ameliyat Sırasında Dişlerle Birlikte Çıkarılan Üst Çene Kemiği Yerine Yerleştirilen Damak Protezi Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Tarafından Hazır Hale Getirilerek, Operasyon Sırasında Hastaya Uygulandı. Bu Operasyon Ülkemizde Bir İlk Olma Özelliği de Taşıyor.

Prof. Dr. Ferhat Erişir: “Hastanın Üst Çene Kemiği ve Dişlerinin Yarısı Alınarak, Sinüsün İçerisinde Yer Alan Tümörlü Doku Çıkarıldı.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir, üst damakta şişlik şikayeti ile hastaneye müracaat eden hastanın biyopsi sonucunun kanserli doku olarak gelmesi üzerine, NEU 3D Laboratuvarı ve Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nden destek alınarak gerekli operasyonu planladıklarını belirtti. Çok sık olmamakla birlikte sinüs içini dolduran ve bazen de göze kadar uzayan tümörlerin görülebildiğini ve bunların geç vakalar olarak nitelendirildiğini belirten Prof. Dr. Ferhat Erişir, hastanın ağız içi şişliği fark edip zaman kaybetmeden hastaneye başvurmuş olmasının avantaj olduğunu da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Ferhat Erişir: “Yapılan operasyonda, hastanın gözünün altına uygulanan kesi ile burun kenarından aşağıya inilip dudağı tamamen ikiye bölünerek açılmış, üst çene kemiği ve dişlerinin yarısı tamamen alınarak, sinüsün içerisine girilip tümör temizlenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Operasyon sonrası hastanın durumu ile ilgili bilgiler de aktaran Prof. Dr. Ferhat Erişir, Derviş Yeğen’in kısa süre içerisinde önemli yol kat ettiğini, yemek yemede ve konuşmada sıkıntı yaşamadığını ayrıca ameliyata ilişkin herhangi bir ağrı hissetmediğini belirtti.

Hasta ameliyat sonrası takip ve tedavi için Radyoterapi ve Onkoloji Anabilim Dallarına sevk edildi.

Doç. Dr. Emil Mammadov: “Tomografi Görüntülerinden Yararlanarak, Operasyon için Hastanın Kafatasının 3 Boyutlu Modeli Yapıldı.”

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve NEU 3D Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Emil Mammadov ise Yakın Doğu Üniversitesi 3 boyutlu yazıcı laboratuvarında 5 yıldır hastaya özgü implant üretimi ve 3D modelleri tasarlanması konusunda hizmet verildiğini belirtti. Doç. Dr. Emil Mammadov: “Bu olgu için de KBB anabilim dalının talebi üzerine hastanın tomografi görüntülerinden kafatasının gerekli bölümünün 3 boyutlu modelini çıkarıp, cerrahi branşımızın ameliyat planlamasında yardımcı olmaya çalıştık.” ifadelerini kulandı.

Son dönemde 3 boyutlu yazıcıların temel kullanım amaçlarından birinin de preoperatif planlama olduğunu kaydeden Doç. Dr. Emil Mammadov, hastaların MR, tomografi veya ultrason görüntüleri, hatta anne karnındaki bebek ultrason görüntüleri kullanılarak, 3D yazıcılar aracılığı ile 3 boyutlu modellerinin yapılabildiğini belirti. Doç. Dr. Mammadov, 3D modellerin preoperatif planlamalarda kullanmasının, operasyon sürelerini %25-30 oranında kısalttığını söyledi.

Prof. Dr. Oğuz Ozan: “Hastamıza Kaybolan Çiğneme ve Rahat Konuşma Fonksiyonları Tekrar Kazandırılmıştır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Ozan ise kanser nedeniyle üst çeneye yapılacak operasyonda dişlerinin yarısını kaybedecek olan hastaya, aynı operasyonda protez yapılmasının planlandığını ve protezin sınırlarının işlem öncesi alınan ölçü ile belirlendiği belirtti. Prof. Dr. Oğuz Ozan: “Tümörlü dokunun çıkarılmasını takiben, hastamızın rahat yemek yemesi ve konuşabilmesi için mevcut eksiklikler çene yüz protezi ile restore edilmiş, hastamıza kaybolan çiğneme ve rahat konuşma fonksiyonları tekrar kazandırılmıştır.” dedi. Prof. Dr. Oğuz Ozan, Türkiye'de ve Kıbrıs'ta sayılı merkezde yapılabilen bu işlem sayesinde hastanın rehabilitasyon sürecini çok daha rahat atlamış olduğunu da sözlerine ekledi.

Derviş Yeğen: “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Hekim ve Ekiplerine Teşekkür Ederim.”

Üst damakta şişlik şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduğunu belirten Derviş Yeğen, operasyonunun çok başarılı geçtiğini, 4 gün gibi kısa bir süre içerisinde çiğneme ve yutma sorununun ortadan kalkıp katı gıdaya başladığını belirtti. Derviş Yeğen: “Başarılı geçen operasyonumun ardından, başta beni ameliyat eden Prof. Dr. Ferhat Erişir ve ekibine, göstermiş oldukları ilgiden ötürü tüm Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi hemşirelerine ve son olarak ağız içi diş protezimi yapan diş doktorlarına çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.