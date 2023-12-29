Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ve SOS Çocuk Köyü’ndeki çocuklara yeni yıl sürprizi!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi çalışanları, yeni yıla girerken Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ve SOS Çocuk Köyü’ndeki çocukları hediyeleri ile mutlu etti. Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen destek kampanyası ile alınan hediyeler, SOS Çocuk Köyü ve Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklara ulaştırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin organize ettiği destek kampanyasına Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok çalışanı da katkı yaptı. Yeni yıl arifesinde, çocukların ihtiyaç duyduğu eldiven, bere, atkı seti, ayakkabı, pijama, ceket, eşofman takımı, mont gibi hediyeler çocuklara mutluluk yaşattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri Pazarlama İletişim Müdürü Feyza Bundak ile Hasta Hakları Sorumlusu Meltem Kavaz; SOS Çocuk Köyü ve Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’nu ziyaret ederek hediyeleri teslim etti.

Çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik!

Üstlendikleri sosyal sorumluluk çalışmasıyla yeni yılda çocukların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, “Amacımız, çocuklara sadece maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda onların yalnız olmadıklarını hissettirmek. İhtiyaçlarının bulunduğu listelerden yola çıktığımız hediyelerle aslında hayallerine ulaşmalarına bir nebze de olsa katkı sağlamak istedik” dedi. Sosyal sorumluluk projelerinin, toplumun her kesimine dokunarak, küçük bir yardımla bile büyük bir mutluluk yaratabileceğini belirten Prof. Dr. Balkan, bu tür projelerin yaygınlaşması ve desteklenmesiyle birlikte, toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygularının daha da güçleneceğini ifade etti. Prof. Dr. Balkan, projeye destek veren herkese katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yakın Doğu Oluşumu gibi köklü kurumların desteğine her zaman ihtiyacımız var

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ve beraberindeki heyet, ilk olarak SOS Çocuk Köyü’ndeki çocukların hediyelerini SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu ile Halkla İlişkiler ve Fon Geliştirme Müdürü Cemil Hafız’a teslim etti. Ahmet Akarsu, ziyarette KKTC SOS Çocukköyü’nde yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili de bilgi verdi. Akarsu, SOS’in aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile temelli bakım vermek ve onları uzun vadede, aşamalı destek programlarıyla kendine güvenli, bağımsız bireyler olarak yetiştirmek amacıyla kurulduğunu anımsattı.

Verilen tüm desteklerin, çocukların topluma entegre edilmesi için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Akarsu, “Kurumumuza yapılan maddi destekler ve bu gibi dönemsel ihtiyaçlara yönelik desteklerin hayati önemi bulunuyor. Sürdürülebilir olmamız için Yakın Doğu Oluşumu gibi köklü kurumların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Bu duyarlı düşünce için Yakın Doğu Oluşumu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukların ihtiyaçlarını da karşılayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi çalışanları, burada da küçük kalpleri mutlu etti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi heyeti, toplanan hediyeleri Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklara teslim etti. Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Koordinatörü Ali Birsen, Lefkoşa Çağlayan bölgesinde, eğitime ulaşmakta güçlük çeken çocuklara eğitim ve beslenme desteği verdiklerini belirterek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına desteklerinden ötürü teşekkür etti. Birsen, “Verilen hediyeler yanında çocuklarla yapılan sohbetler, onların ihtiyacından yola çıkılan yardımlar, onlara yalnız olmadıklarını ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri inancını aşılıyor” dedi.