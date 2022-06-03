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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıklı yaşam dergisi  “Yakın Sağlık”ın 15’inci sayısı yayımlandı...

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıklı yaşam dergisi  “Yakın Sağlık”ın 15’inci sayısı yayımlandı...
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıklı yaşam dergisi  “Yakın Sağlık”ın 15’inci sayısı yayımlandı...

KKTC’nin tek sağlık dergisi olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından hazırlanan, “Yakın Sağlık”ın 15’inci sayısı yayımlandı. Tıp dünyasındaki son yenilikleri, sağlık konusunda en güncel bilgileri, tedavi yöntemleri, hayatınızı kolaylaştıracak sağlıklı yaşam önerilerini  okuyucularıyla buluşturan “Yakın Sağlık”, kültür sanat, otomobil ve gezi sayfalarıyla da eğlenceli bir içerik sunuyor.

Türkçe ve İngilizce olarak altı ayda bir yayınlanan derginin on beşinci sayısında; göz alerjileri, uyku apnesi, obezite, böbrek nakli, lupus, eklem kireçlenmesi, ağız sağlığı, ben takibi, şah damarı tıkanıklığı gibi pek çok konuda bilgilendirici yazılara yer veriliyor. Aynı zamanda dergide yer alan; hamileler için yaz rehberi, sağlıklı spor ve detoks önerileri gibi içerikler ise okuyucularına sağlıklı bir yaşam için rehberlik ediyor.  

Dergiden öne çıkanlar...

“Yakın Sağlık”ın 15’inci sayısında pek çok konu ele alınıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzman Prof. Dr. Ali Aydın, “Baharı kaçırmayın” başlığıyla kaleme aldığı yazıda göz alerjilerini her yönüyle ele alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve Romatoloji bölümünden Uzm. Dr. Hülya Dede Vahedi ise pek çok organı birden etkileyen lupus hakkında bilinmesi gerekenleri kaleme aldı.

Kanser hastalarının maruz kaldığı ve çektiği şiddetli ağrılar, hastaların günlük yaşamını etkilediği gibi psikolojik olarak da yıpranmalarına neden oluyor. Derginin 15’inci sayısında ise rahim ağzı kanserine yakalanan ve çektiği ağrılar sonucunda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına yatan 38 yaşındaki hastanın tedavi süreci anlatılıyor.

Dergide yer alan kültür sanat, otomobil ve gezi bölümlerinde ise Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı müzeler, Kıbrıs Araba Müzesi’nin klasik spor arabaların sergilendiği yeni salonu ve Kapalı Maraş ele alınıyor.  

Okuyucuları ile ücretsiz buluşan Yakın Sağlık Dergisini, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin web sitesinden online olarak okumak da mümkün.

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