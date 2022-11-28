Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıklı yaşam dergisi “Yakın Sağlık”ın 16’ncı sayısı yayımlandı...

Tıp dünyasındaki son yenilikleri, sağlık konusunda en güncel bilgileri, tedavi yöntemleri ve hayatınızı kolaylaştıracak sağlıklı yaşam önerilerini okuyucularıyla buluşturan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin “Yakın Sağlık” dergisinin 16’ıncı sayısı yayımlandı.

Geçen hafta Yeniboğaziçi’nde açılışı yapılan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni “Yeni Sağlık Üssü” başlığı ile kapağına taşıyan dergi; kültür sanat, otomobil ve gezi sayfalarıyla da okuyucularına eğlenceli bir içerik sunuyor.

Türkçe ve İngilizce olarak altı ayda bir yayınlanan derginin on altıncı sayısında; çocuklarda kızamıkçık tehlikesi, majör depresyon, bağımlı kişilik bozukluğu, menoraji, obezite, gündüz artmış uykuluk, kahve tüketiminin kalbe olan etkisi, çocuklarda diş hekimi korkusu gibi pek çok konuda okuyucularına sağlıklı bir yaşam için rehberlik ediyor.

Dergiden öne çıkanlar...

“Yakın Sağlık”ın 16’ncı sayısında pek çok konu ele alınıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Burak Akdöner’in majör depresyon ve bipolar bozukluk gibi duygudurum bozukluklarında mevsim geçişlerinin yaratığı riskleri anlattığı yazı ön plana çıkarken Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Denizgil Evre ise bağımlı kişilik bozukluğu konusunu irdeliyor.

Dr. Nazife Sultanoğlu Yazır’ın önemli çocuk hastalıklarından kızamıkçık tehlikesini kaleme aldığı dergide, Yrd. Doç. Dr. Ferdiye Küçük ise çocuklarda görülebilen diş hekimi korkusunun üzerinden nasıl gelinebileceği ile ilgili ipuçları veriyor.

Dergide yer alan kültür sanat, otomobil ve gezi bölümlerinde ise Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi’nde sergilenen, aralarında “Batman Begins” ve “The Dark Knight” ile “Hızlı ve Öfkeli” gibi kült filmlerde boy gösteren Hollywood’un yıldız otomobilleri ve Karpaz Yarımadası ele alınıyor.

Okuyucuları ile ücretsiz buluşan Yakın Sağlık Dergisini, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin web sitesinden online olarak okumak da mümkün.