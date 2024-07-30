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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin TEMOS Akreditasyonu Yenilendi

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TEMOS, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin "Quality In Medical Care" akreditasyonunu yeniledi. Bu yenileme, hastanenin dünya standartlarında sağlık hizmeti sunduğunu ve Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi potansiyelini güçlendirdiğini gösteriyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin TEMOS Akreditasyonu Yenilendi

Dünyanın sağlık alanında en önemli bağımsız akreditasyon kurumu TEMOS, hizmet kalitesini tescillediği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin akreditasyonunu yeniledi

TEMOS yetkililerinin, bir yıl önce adaya gelerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni 500’ün üzerinde kritere göre denetimden geçirerek verdiği “Quality In Medical Care” akreditasyonu yenilendi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi; güven, etkili tedavi ve optimize edilmiş sağlık hizmetlerinin ölçümlendiği TEMOS denetim sürecini bir kez daha başarıyla tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi dünyanın sayılı hastaneleri arasında!

Dünya genelinde Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Amerika’da bölge ofisleri bulunan, sağlık alanında önemli bir akreditasyon kurumu olan TEMOS’un akreditasyonu; sağlık kurumlarının dünya standartlarında altyapı ve hizmet kalitesine sahip olduğunu tescillemesi açısından son derece önemli. TEMOS akreditasyonu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin hizmet kalitesi ile yurtdışında sağlık hizmeti arayışında olan hastalar için önemli bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Diğer yandan adada yaşayanlar için ise deniz geçmek zorunda kalmadan nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilecekleri Kıbrıs’taki tek adresin de yine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olduğunu gösteriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, uzatılan “Tıbbi Bakımda Kalite” uluslararası akreditasyon sertifikası ile en yüksek hastane standartlarını karşıladığını bir kez daha kanıtladı. Yenilenen akreditasyonla, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Diplomatik Konsey’in üyelerine sağlık hizmeti için önerdiği sağlık kuruluşları listesindeki yerini de korumaya devam etti.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan: “Bu başarı, sadece hastanemiz için değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi potansiyelini güçlendirmek için de önemli bir adım.”

“Sağlık hizmetlerimizde en yüksek kaliteyi yakalamak ve bunu sürdürülebilir bir şekilde hastalarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, “Almanya merkezli TEMOS’un gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerin ardından akreditasyonumuzun yenilenmesi; güven, etkili tedavi ve optimize edilmiş sağlık hizmetleri konusunda standardımızı koruduğumuzun bir göstergesi” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Balkan, “Bu başarı, sadece hastanemiz için değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi potansiyelini güçlendirmek için de önemli bir adım. Hastalarımıza uluslararası düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

 
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