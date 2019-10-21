Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin “Yakın Sağlık” dergisinin 11. sayısı yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından hayatın en temel ve vazgeçilmez ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin her alanına ilişkin en yeni bilgileri, tedavi yöntemlerini ve deneyimlerini sunan “Yakın Sağlık” dergisinin on birinci sayısı yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tıp dünyasındaki son yenilikleri okurları ile paylaşmayı amaçlayan, altı ayda bir ücretsiz olarak hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanan dergi, on birinci sayısında da sağlık alanında birçok önemli ve güncel konuyu bünyesinde barındırıyor.

Meme Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Farkındalığa Dikkat Çekildi…

Derginin 11. sayısında Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık ayı olması sebebiyle, kadınların en sık yakalandığı kanser türü olan Meme Kanserine dikkat çekilerek, erken tanı, taramalar, hastalıkla mücadele ve meme sağlığı üzerine bilgilere yer verildi.

HIV/AIDS ve Prostat Hakkında Her Şey…

Erkek üreme sisteminin bir parçası prostat hastalıklarına dikkat çekilen dergide prostat büyümesi, prostat kanserine dair bilgiler ile prostat hastalıklarının teşhisinde son yıllarda gelişen MR teknolojileri hakkında geniş bilgiler okuyucu ile paylaşıldı. Ayrıca, AIDS ve HIV Virüsü hakkında bilinmesi gerekenlerin de yer bulduğu dergide, son dönemde gelişen tedavi seçenekleri ile AIDS hastalarının yaşam sürelerinin ulaştığı son durumla ilgili açıklamalar yer alıyor.

Yeni Gebelik Yöntemleri ve Yeni Doğan Hakkında Önemli Konular İşlendi…

Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftler için Aşılama Tedavisi’nin ele alındığı dergide, Aşılama tedavisi uygulaması, yumurta gelişimi, aşılama tedavisine uygun ve uygun olmayan bireyler ile aşılama yönteminde dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verici açıklamalar yapıldı. Gebelik döneminde yapılması gereken rutin muayene ve kontrollerle, doğum, anne ve bebek sağlığı takibi ile gebelikte Hepatit C üzerinde de durulan dergi, yeni doğan gelişimine ilişkin konuları da içeriyor. Süt dişleri ve süt dişlerinden elde edilen kök hücre ile tedavi, yeni doğan bebeklerde kalça displazisi konularına da değinildi.

Birçok Alanda Sağlık Bilgileri Okuyucuyla Paylaşıldı…

Dergide, Ürolojide “Böbrek Taşları”, Kulak Burun Boğazda “Denge Kurma ve Vertigo”, Klinik Psikolijide “Kış Depresyonu”, “Öfke Kontrolü”, “İç Hastalıklarda Diyabet Hastaları için Aşı Rehberi”, “Pnömoni”, “Hepatit B ve Aşıları”, “Osteoporoz”, “Kurdeşen”, Kardiyolojide “Kolesterol İlaçları”, “Aspirin Kullanımı”, Göğüs Hastalıklarında “Elektronik Sigara” gibi konuların yanında, Hamilelikte Uyku önerileri ile Nasır Tedavileri gibi sağlık önerileri de okuyucuya aktarıldı.

Prof. Dr. Yenen:“En Kompleks Tedavileri En Çağdaş Yöntemlerle Sizlere Sunacağız…”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen de, dokuz yıl boyunca Hastanenin Başhekimliğini yürüten Dr. Sevim Erkmen’nin emekliğe ayrılarak görevi devraldığını belirterek, sağlık alanında en güncel bilgileri ve yenilikleri hastalarına duyurmak için özveri ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yakın Sağlık Dergisi’nin 11. sayısında farklı alanlarda geniş spektrumda okuyuculara güncel bilgileri aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Yenen, bu sayıda ve bundan sonraki sayılarda da kanser farkındalığına, kanser taramalarına ve bu alanlarda hastalarına sundukları olanaklara ilişkin bulunacağını belirtti.

“Kanseri Ortaya Çıkmadan Tespit Edip Ortadan Kaldırmak En Büyük Vizyonumuz…”

Prof. Dr. Yenen, “ Kuzey Kıbrıs genelinde kanser fakrındalığının arttırılması, kanser daha ortaya çıkmadan, hastalık preinvazif dönemde iken tanınması, gereğinde en basitinden en komplikesine kadar tüm tedavilerin ülkemiz içerisinde başarı ile tedavi edilebilmesi Yakın Doğu Üniversitemizin en önemli vizyonlarından birisidir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak, bünyemizdeki değerli hekimlerimizle her türlü kanser tedavisini, hastalığın her aşamasında değişik modaliteler ile gerçekleştirebilecek deneyim ve yüksek donanıma sahip olsak da, tüm sağlık çalışanları olarak asıl hedefimiz hastalarımıza kanseri daha ortaya çıkmadan taramalarla yakalayıp ortadan kaldırmak” diye konuştu.

Prof. Dr. Günsel: “Toplumda Sağlık Bilincinin Kültür Öğesine Dönüşmesi için Çalışıyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, topluma çağdaş sağlık hizmeti sunmak amacı ile yola çıkan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yakın Sağlık Dergisi’nin 11. sayısını siz değerli okuyucularımızla ulaştırmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin 10’uncu yılını doldurmaya doğru ilerlediğini dile getiren Prof. Dr. Günsel, 41 bölüm, 144 doktor, 113 anlaşmalı kurum ve dört sağlık merkezi ile yüksek donanımı ve en son teknolojileri kullanılarak hizmet verdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin uluslararası standartlardaki alt yapısı, laboratuarları, tıbbi görüntüleme ve tanı merkezleri, tam donanımlı ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri ve alanlarında yetkin akademik hekim kadrosu ile kalp ve damar cerrahisi, beyin ve sinir cerrahisi, kanser tedavi merkezi, obezite cerrahisi, göz hastalıkları gibi bir çok alanda en son teknolojili teşhis ve tedavi cihazlarıyla sadece Kıbrıs’ta değil bölge coğrafyasında da fark yaratan bir başarı hikayesine dönüşmesinden kıvanç duyuyoruz” dedi.

Toplumda oluşturulacak sağlık bilincinin en temel kültür öğelerinden birine dönüşmesi bakışıyla yayınlamaya başladıkları Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Sağlık Dergisi’nin her sayısında sağlık bilincini bir adım yukarı taşıyacak içeriklerle okuyucuların karşısına çıkmak için çalışmaya devam ettiklerine vurgu yapan Prof. Dr. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sahip olduğu yeniliklerden de bahsetti.

Kalp Nakil Merkezi Hayata Geçirildi…

Doç. Dr. Günsel şunları kaydetti: “Hastanemizde uluslararası standartların tümüne uygun olarak hazırlanan Kalp Nakil Merkezi’miz kalp nakli gerçekleştirebilmek için ruhsatlandırdık. Böylece hastanemizde sıklıkla gerçekleştirilen yapay kalp nakli uygulamalarının yanı sıra ileri kalp yetmezliği hastalarına, uygun donör bulunması halinde kalp nakilleri de gerçekleştirilebilecek. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi‘nin ardından ülkenin en donanımlı ikinci büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile koordineli bir şekilde kanser hastalarımıza hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Kanser hastalarımız, Sağlık Bakanlığı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile yaptığımız işbirliği sonucunda hali hazırda hastanemizde ücretsiz olarak sürdürülen kemoterapi tedavisini, yine ücretsiz olarak Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde de almaya başladılar.”

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel sözlerinin sonunda, sürekli dönüşüm ve ilerleme perspektifiyle Yakın Sağlık dergisinin gelecek sayısında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin 10’uncu yılına özel içeriklerle yeniden okuyucularla birlikte olacaklarını söyledi.