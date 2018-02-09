Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi 3 yaşında...

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, Hayvan Hastanesi’nin kuruluşunun 3. yılı vesilesi ile üç yıllık çalışmalarını ve gelinen noktayı değerlendirdi.

Ada’nın ve Türkiye’nin ilk ve tek özel Veteriner Fakültesi’nin Yakın Doğu Ünivrsitesi’nde olduğunu ifade eden Ergene, fakülte ve tam donanımlı hayvan hastanesinin ana amacının nitelikli Veteriner Hekimler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, bir ülkede insanların ve hayvanların sağlıklı olabilmesiyle ülkenin sağlıklı olabileceği bilinciyle hareket eden Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in ülkeye üniversite hastanesinden sonra hayvan hastanesini de kazandırdığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, “bu sayede öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirirken diğer bir yandan da bütün ülkeye hayvan sağlığı konusunda uluslararası standartta hizmet veriyoruz” dedi.

Öğrenciler Hastane Ortamında Uygulama İmkânı Buluyor...

Hayvan Hastanesinde, Resepsiyon ve Hasta Kabul Bölümü, Bekleme Salonu, Pet Shop, 4 adet Genel Muayene Odası, 1 adet Özel Muayene Odası, Traş ve Banyo Odası, Tedavi Meydanı, Eczane, Hospitalizasyon Birimleri, Merkezi Tanı Laboratuvarı, Digital Röntgen Odası, Doopler-Ultrasonografi ve Endoskopi Odası, Ameliyatane Bölümü, Ameliyat Hazırlık Odası, Sterilizasyon Odası, 2 Ameliyatane, Yoğun Bakım Birimi bulunduğunu ifade eden ergene, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin, klinik eğitimileri süresince hastane ortamında hasta kabulünden başlayarak ön tanı, kesin tanı, medikal veya cerrahi sağaltım, profilaktik Veteriner Hekimlik, post-operatif yoğun bakım ve hasta taburcu edilmesi gibi Klinik Veteriner Hekimliği pratiğinin her aşamasını birebir yaşama ve uygulama imkânını bulduklarını vurguladı.

Evcil Hayvanların Sağlık Sorunlarını Çözüyoruz...

Küçük gruplar halinde öğrencilere bir yandan klinik kapsamına giren konularda uygulamalı eğitim verildiğini, eş zamanlı olarak da laboratuvar tanı yöntemleri hakkında uygulamalar da yapma şansı sunulduğunu ifade eden Osman Ergene, hastanede evcil hayvanların her türlü sağlık sorununa kesin ve kalıcı çözümler üretildiğini aktardı.

Güçlü Kadro; 7 Prof., 3 Yrd.Doç., 4 Doktor, 12 Arş. Görv. İle 10 Teknik Personel İle Hizmet...

Başhekim Ergene, hayvan hastanesinin bugün 7 Profesör, 3 Yardımcı Doçent, 4 Doktor, 12 Araştırma Görevlisi ve 10 teknik personel ile 7/24 hizmet verdiğini ve 3 yıllık hizmet sürecinde 2600 hasta sahibi ve 4100 hasta sayısına ulaştıklarını belirtti.

Digital Röntgen Ve Doopler Ultrasonografi Kullanılıyor...

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi adanın ilk hayvan hastanesi olma özelliği ile birlikte kendi içerisinde de birçok ilkleribarındırdığını belirten Başhekim Ergene, hayvan sağlığında görüntüleme yöntemi olarak digital röntgen ve doopler ultrasonografinin ilk kez YDÜ Hayvan Hastanesinde kullanıldığını belirtti.

Önceden Teşhis Edilemeyen Hastalıklar Teşhis Ediliyor...

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nin, açıldığı ilk günden itibaren uzman kadrosu ile birçok önemli hastalığa teşhisi konulduğunu, bu hastalıkların tedavilerinin başarı ile gerçekleştirildiğini belirten Ergene, ülkemizde daha önce teşhisi konulamayan birçok hastalığın da hastane bünyesinde yer alan tam donamınlı laboratuvarda teşhis edilip, tedavilerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Ortopedi, Yumuşak Doku Ve Göz Operasyonlarında Öncüyüz...

Hayvan hastanesinin ortopedi, yumuşak doku ve göz operasyonlarında öncü olduğunun altını çizen Ergene, günümüze kadar daha önce ülkemizde yapılamayan birçok başaralı operasyonlar yapıldığını, bu önemli operasyonların yanısıra rutin olarak da kastrasyon, kısırlaştırma gibi operasyonların başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği anlattı.

Hayvanlarda Da Kalp İle İlgili Hastalıkların Teşhis Ve Tedavisi Yapılıyor...

Prof. Dr. Kürşat Turgud hocanınhayvan hastanesi kadrosuna katılması ile adada hayvan sağlığında ilk kez ekokardiyografinin kullanılmaya başlandığını söyleyen Ergene, yeni nesil ekokardiyografi cihazının hayvan hastanesinde kullanılmaya başlaması ile birlikte adada ciddi bir sıkıntı olan kalp hastalıkları konusunda büyük bir sıkıntının giderildiğini belirtti. Ergene, artık hayvanlarda da kalp ile ilgili hertürlü hastalığın teşhis ve tedavisinin yapıldığına vurgu yaptı.

Papağana Katarakt Operasyonu...

Göz hastalıkları konusunda da Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nin çok önemli bir merkez olduğunu anlatan Ergene, göz hastalıkları ilgili ülke genelinde tüm hastalara çözüm bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Eser Özgencil, Prof. Dr. Perran Gökçe ve Prof. Dr. Murat Şaroğlu hocalarından oluşan göz ekibinin özellikle daha önce ülkede yapılamayan katarakt operasyonu ve benzeri göz operasyonları başarı ile artık hayvan hastanesinde gerçekleştirdiklerini belirten Başhekim, son olarak papağanda katarkt operasyonu yaparak çok zor bir operasyonu da başarı ile tamamladıklarını anlattı.

Doğum Süreci Başarı İle Takip Ediliyor...

Ergene ayrıca Prof. Dr. Selim Aslan başkanlığındaki doğum ekibinin özellikle çiftleşme ve doğum yapma sıkıntısı yaşayan ırklarda başlattığı suni tohumlama ve sonrasında takiben yapılan sezeryan operasyonları sayesinde gebe kalma sıkıntısı yaşayan birçok hayvana da çözüm bulduklarını belirtti.

Ambulans Servisi Veriyoruz...

Ergene, hayvan sağlığı için önemli ve eksik kalan bir hizmet olan ambulans servisinin de adada ilk kez hayvanseverlere sunduklarını ifade ederek, bu kapsamda hizmet veren ambulansın acil vakaların alınıp hastaneye getirilmesinin yanısıra, rutin kontroller ve tedaviler için de ev-hastane arası hizmetler sunduğunu belirtti.

Doğal Yaşama Karşı Duyarlıyız...

Hayvan Hastanesinin en önemli misyonlarından birinin de doğal yaşama karşı duyarlılık ve sorumluluk olduğunu belirten Ergene, ilk günden itibaren deniz kaplumbağalarıve yırtıcı kuşlara ücretsiz tedavi verdiklerini ve ardından da doğal yaşama kazandırdıklarını söyledi.

Taşkent Doğal Yaşam Parkı İle Protokol İmzalandı..

Doğal yaşama verdikleri desteği daha da ileri götürebilmek için Taşkent Doğal Yaşam Parkı ile de protokol imzaladıklarını anlatan Ergene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon konularındabirlikte hareket ettiklerini anlattı.

Özel Görev Kuvvetleri Köpeklerinin Sağlık Kontrollerini Yapıyoruz...

Ergene, ayrıca Özel Görev Kuvvet Komutanlığı ile de protokol imzaladıklarını ve özel görev kuvvetlere ait tüm köpeklerin sağlık kontrollerini yaptıklarını belirtti.

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi Kurulacak...

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, öznümüzdeki 5 yıl içerisinde hayvanlarda fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için proje hazırladıklarını ve hayvan sağlığında fizik tedavi olanaklarını daha kapsamlı bir şekilde hasta sahiplerine sunmayı hedeflediklerini belirtti.

At Hekimliği Konusunda Çalışmalar Sürüyor...

Ergene, kadroya katılan Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ve Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş ile birlikte ülkede At Hekimliği konusunda da yeterli hizmetin verilmesi için çalıştıkları ve hazırlıkların son aşamaya geldiğini, en kısa sürede bu hizmeti de hayata geçireceklerini söyledi.

Kongre Çalışmalarına Önem Veriyoruz...

Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi olarak sadece hasta tedavi etmediklerini, 2013 yılında “Veteriner Hakimlikte Bahar Günleri” başlığı altında başlattıkları bilimsel çalışmalar sonucunda günümüze kadar 11 Uluslarası Kongre düzenlediklerini belirten Ergene, 2018 yılında “Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı-2” ile “ Uluslarası Veteriner Cerrahi” kongrelerinin düzenleneceğini anlattı.

Hayvan Sevgisinin Önemi...

Hayvan Hastanesinin hayvan sağlığına ve insan sağlığına hizmet etmenin yanında bir diğer önemli misyonunun da ülkedeki hayvan sevgisi ve hayvanlara bakışın değişmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Ergene, bu amaçla birçok eğitim kurumu ile ortak çalışmalar yaptıklarını, okul öncesi, ilkokul düzeyinden başlayarak hayvanlara karşı sevginin artırılmasına yönelik pek çok organizasyonun içinde olduklarını söyledi.

7/24 Hizmet ve İletişim...

Ergene son olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesini haftanın 7 günü 24 saat hizmet verdiğini, mesai saatleri içerisinde de 0392 675 10 00 / 3145-3150 dahili numaralarından görüş alınabileceğini belirtti.