Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, bahar dönemi mezunlarını, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği törenle uğurladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle kep attı. 183 öğrencinin mezun olduğu törene, öğrencilerin yanı sıra hocaları, aileleri ve birçok davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, müzik dinletisiyle devam etti. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz’ın açılış konuşmalarını yaptığı törende; mezun olan öğrenciler adına ise fakülte birincisi Ayşe Erdiren ve fakülte üçüncüsü Husny Iretoyesi Bakanze duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz eşliğinde hemşirelik yemini ederek keplerini attılar.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun.”

Mezuniyet töreninde konuşan, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, değişime dikkat çekerek, “Değişimin sizinle biteceğini, yavaşlayacağını sanma yanılgısına kapılmayın. Bilin ki; hayat ve dünya her zaman sizin bir adım önünüzde ilerleyecek. Değişim devam ediyor... Artık bilgiye erişmeniz değil o bilgiyi analiz edebilme kabiliyetiniz önemli örneğin. Sosyal medyanın körüklediği dezenformasyon çağında; doğru bilgiye ulaşmayı, onu analiz etmeyi, eleştirmeyi, eleştiriye kulak tıkamamayı öğrenmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, yeni mezunlara, “Kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun. İşte o zaman gerçekten başarılı olduğunuzu hissedeceksiniz.. Biliyorum, bu hiç de kolay değil. Ancak her birinizin bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Bu potansiyeli gerçekleştirmek, ağır bir yük olsa da sadece sizin elinizde! Her birinize güveniyor, sizinle gurur duyuyorum” sözleriyle seslendi.

Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz: “Sağlık ordusuna katılan mezunlarımızla gurur duyuyoruz."

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, mezuniyet törenindeki konuşmasına “Bugün 183 mezunumuzu sağlık ordusuna uğurlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” sözleri ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin, eğitim alanında olduğu kadar bilim ve sanat alanında da başarıları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Yakın Doğu Üniversitesi; bilim ve sanatın buluştuğu bir ortamda, öğrencilerimize en donanımlı eğitimi aşılayarak geleceğe adım atmalarını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, mezunlara seslenerek “Başarılarınız bizim için çok değerli. Sizlere gelecekte mutluluk ve başarılar diliyoruz. Bugün bilimin ışığına her zamankinden daha çok inanıyoruz. Ulu önder, başöğretmen Atatürk’ün de dediği gibi, biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak amaçlarının, sağlık konusunda geleceğe ve insanlığa olumlu sonuçlar katacak, bilgi üreten, kendini geliştiren bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Geleceğe olan yolculuğunuzda, hedefleriniz, idealleriniz, hayalleriniz olsun. Etik ilkelerden, dürüstlükten taviz vermeden; bilimin ışığında güzel insanlar olarak yol alın. Hayallerinizin peşinden gidin. Değerleriniz, amaçlarınız olsun. Sorgulayan ve araştıran bireyler olun. Her şeyden önce sevin. İnsanı, doğayı ve işinizi sevin” ifadelerini kullandı.

Ayşe Erdiren: “Her sardığımız ve iyileştirdiğimiz yara, bizim için bir madalya olacak.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Ayşe Erdiren, mezun arkadaşları adına yaptığı konuşmasına “Dört yıl önce çıktığım bu yolu başarıyla tamamlamış olmaktan onur ve gurur duyuyorum” sözleri ile başladı.

Sağlık meslek lisesi mezunu olduğunu belirterek sahada yapmış olduğu çalışmaları, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki bilgi birikimiyle desteklemek istediğini, bu yüzden de Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ni tercih ettiğini söyleyen Ayşe Erdiren, “Bugün uzun ve zorlu bir yolu tamamladık. Meslektaşı olmaktan gurur duyduğum ilk türk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi’nin de dediği gibi, her sardığımız ve iyileştirdiğimiz yara, bizim için bir madalya olacak” ifadelerini kullandı.

Husny Iretoyesi Bakanze: “Yakın Doğu Üniversitesi, hayallerin üniversitesidir!”

Üçüncülük derecesiyle mezun olan Husny Iretoyesi Bakanze ise mezun olan tüm arkadaşlarını tebrik ederek başladığı konuşmasını, “Bu güzel günde karşınızda konuşuyor olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’ni “Hayallerin üniversitesi” olarak tanımlayan Bakanze, burada aldıkları nitelikli eğitimle birlikte iyi birer sağlıkçı olarak yetiştiklerini vurgularken aynı zamanda çok kültürlü bir ortamda bulunarak kendilerini sosyal yönden de geliştirme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Husny Iretoyesi Bakanze, eğitim hayatları boyunca kendilerine her türlü desteği sunan başta Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz olmak üzere bütün hocalarına teşekkür etti.